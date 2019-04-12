2019-04-12T20:22:29+03:00
Общество

Футболист «Спартака» избил человека. И его никто не судит

Гулиеву грозит штраф всего в 1000 рублей за нарушение правил [видео]
Павел САДКОВkp.ru
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Гулиеву грозит штраф всего в 1000 рублей за нарушение правил. Фото: Олег БУХАРЕВ/ТАССГулиеву грозит штраф всего в 1000 рублей за нарушение правил. Фото: Олег БУХАРЕВ/ТАСС
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Полузащитнику московского «Спартака» Аязу Гулиеву 22 года. Парень очень многообещающий, воспитанник и надежда клуба. А еще - владелец дорогой машины, пользоваться которой он пока еще не умеет.

На этой неделе, в среду, футболист очень торопился и решил проехать на красный свет пешеходный переход. Люди уже пошли, и одного из переходивших Гулиев слегка задел. Тот стукнул по автомобилю рукой.

Рядовое московское водительское хамство вылилось в избиение. Сперва Гулиев выбежал из машины, бросив ее на дороге, догнал пешехода и толкнул его в спину. Потом вернулся в машину, но, подумав, выскочил, снова догнал обидчика и избил его до крови.

Эта история попала на камеры наблюдения, видео легко доступно в интернете. Вы думаете, Гулиев сидит в СИЗО недалеко от Кокорина и Мамаева? Совсем нет.

Видео с камер: футболист Спартака Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на красный . Видео с камер: футболист Спартака Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на красный . Бьёт раз, уходит, потом возвращается и начинает избивать по-настоящему. Наказывает. https://t.co/bXGu2edwwP

Пострадавший оказался гражданином США, принял извинения, согласился принять матпомощь и забрал заявление из полиции.

Впрочем, Гулиеву грозит штраф в 1000 рублей за нарушение правил...

Если вы думали, что история с Кокориным и Мамаевым кого-то чему-то научила, - ответ отрицательный.

Что происходит в голове мажоров с большими заработками, это, конечно, тема для отдельного исследования.

Почему по нашим законам, избив человека, можно откупиться, вопрос к законодателям (или люди, принимающие законы, оставляют лазейки для будущих подвигов на дорогах?).

Что происходит с обществом, где после подобных выходок люди не становятся нерукопожатными, вот что важнее.

Через два дня «Спартак» неохотно отреагировал на поведение своего игрока. Заявив, что его «обязательно строго накажут».

Как? Лишат полдника? Нет. По слухам, отберут 5 миллионов и даже сошлют в дубль. Но клуб ничего не подтверждает - мол, наше внутренее дело. Гулиев уже извинился в соцсетях. Хотелось бы верить, что раскаяние искреннее...

В матче с ЦСКА удары Гулиеву (он слева) не слишком удавались. С пешеходом было легче... Фото: Олег БУХАРЕВ/ТАСС

В матче с ЦСКА удары Гулиеву (он слева) не слишком удавались. С пешеходом было легче... Фото: Олег БУХАРЕВ/ТАСС

Мнение юриста

«Пятнадцать суток можно дать, было бы желание»

Адвокат Владимир СУЧКОВ:

- Правом пострадавшего в этой ситуации было отказаться от обвинений и не писать заявление. Однако правонарушение совершено в общественном месте, в присутствии множества свидетелей и было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Этого уже достаточно, чтобы привлечь человека к административной ответственности. Статья 20.1 КоАП «мелкое хулиганство» подходит просто идеально. Санкции там до 15 суток ареста. Почему не стали возбуждать - вопрос к полиции.

Подготовила Анастасия ВАРДАНЯН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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