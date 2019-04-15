Общественный совет Аэрофлота провел первое в 2019 году заседание

В понедельник 15 апреля прошло первое в 2019 году заседание общественного совета компании Аэрофлот. Председательствовала на мероприятии знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Главной темой заседания стали финансовые итоги Группы «Аэрофлот» за прошлый год. Важно понимать, что для мировой гражданской авиации 2018 был одни из самых сложных за последние десятилетия. Генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев рассказал членам Совета, как холдингу удалось минимизировать негативное влияние внешних факторов, и какие задачи ставятся на ближайшее будущее.

- В прошлом году мы приняли амбициозную Стратегию развития. В 2023 году, когда Аэрофлоту исполнится сто лет, пассажиропоток будет доведен до 90-100 миллионов человек, - заявил Виталий Савельев. - Эта цифра должна быть достигнута, в том числе за счет максимально доступных для россиян цен на авиаперевозки, и ключевым драйвером развития здесь выступит наш лоукостер «Победа». Кроме того, в соответствии с новой Стратегией мы уже приступили к развитию международного хаба в Красноярске и планируем создать ряд региональных баз в России, это позволит нам расширить сеть межрегиональных маршрутов, минуя Москву. Уверен, что намеченные планы будут выполнены при поддержке и содействии нашего Общественного совета, который всегда помогает нам чутко реагировать на запросы общества и принимать точные решения.

Стоит отметить, что в этом году состав совета пополнили два человека: теннисистка Светлана Кузнецова и тележурналист Эдуард Петров.

Общественный совета Аэрофлота был основан в 2014 году и с тех пор помогает руководству компании вести прямой диалог с обществом. Состоит из 24 членов, которые работают на безвозмездной основе. В их числе — представители бизнеса, СМИ, общественных объединений, культуры и спорта.