Посмотрите, как рождаются новости

Собрать темы перед планеркой в 11.00, решить, какие из них годятся для газеты, подготовить тексты для завтрашнего номера, написать пару заметок на сайт, поучаствовать в эфире на радио по своей теме, подготовить сценарий видео для соцсетей, обсудить с редактором темы на следующую неделю и командировку, договориться с фотографом о завтрашней съемке... Хорошо бы еще где-то между успеть поесть. Это обычный день журналиста «Комсомольской правды».

Мы проводим в редакции столько времени, что для нас это уже не второй, а самый что ни на есть первый дом. Поэтому мы приглашаем к себе гостей — тех, ради кого и работаем мы все. То есть вас, дорогие читатели!

Все покажем и расскажем — секретов не держим. Вы узнаете, как производят газету от идеи материала на обложку до гранок в типографии. В компании лучших ведущих станете участником прямого эфира радио «Комсомольская правда». Окунетесь в мир редакции сайта kp.ru, где есть только один дедлайн — прямо сейчас. А еще станете моделью для наших фотографов, пообщаетесь с любимыми авторами «КП», увезете с собой багаж впечатлений и ярких эмоций.

Просто поучаствуйте в конкурсе «Все дороги ведут в «Комсомолку»! Главный приз — поездка в Москву, где на три дня вы станете частью любимого издательства и увидите, как мы делаем новости: от первой утренней планерки до последних правок перед отправкой готового номера в типографию.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно оформить подписку на любой издание «КП» на второе полугодие 2019, придумать оригинальное окончание фразы «Я читаю «Комсомолку», потому что...», отправить нам копию подписного купона и скрестить пальцы на удачу.

Беспристрастное жюри из журналистов и редакторов КП выберет десять победителей, которых мы привезем в Москву из любой точки России. Этим счастливчикам обеспечены три незабываемых дня вместе с «Комсомольской правдой».

Условия участия в конкурсе «Все дороги ведут в «Комсомолку»