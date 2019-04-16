2019-04-16T11:46:47+03:00
Общество

Посмотрите, как рождаются новости

«Комсомолка» приглашает в гости своих подписчиков
kp.ru
Поделиться:
Просто поучаствуйте в конкурсе «Все дороги ведут в «Комсомолку»! Главный приз — поездка в Москву, где на три дня вы станете частью любимого издательстваПросто поучаствуйте в конкурсе «Все дороги ведут в «Комсомолку»! Главный приз — поездка в Москву, где на три дня вы станете частью любимого издательстваФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Собрать темы перед планеркой в 11.00, решить, какие из них годятся для газеты, подготовить тексты для завтрашнего номера, написать пару заметок на сайт, поучаствовать в эфире на радио по своей теме, подготовить сценарий видео для соцсетей, обсудить с редактором темы на следующую неделю и командировку, договориться с фотографом о завтрашней съемке... Хорошо бы еще где-то между успеть поесть. Это обычный день журналиста «Комсомольской правды».

Мы проводим в редакции столько времени, что для нас это уже не второй, а самый что ни на есть первый дом. Поэтому мы приглашаем к себе гостей — тех, ради кого и работаем мы все. То есть вас, дорогие читатели!

Все покажем и расскажем — секретов не держим. Вы узнаете, как производят газету от идеи материала на обложку до гранок в типографии. В компании лучших ведущих станете участником прямого эфира радио «Комсомольская правда». Окунетесь в мир редакции сайта kp.ru, где есть только один дедлайн — прямо сейчас. А еще станете моделью для наших фотографов, пообщаетесь с любимыми авторами «КП», увезете с собой багаж впечатлений и ярких эмоций.

Просто поучаствуйте в конкурсе «Все дороги ведут в «Комсомолку»! Главный приз — поездка в Москву, где на три дня вы станете частью любимого издательства и увидите, как мы делаем новости: от первой утренней планерки до последних правок перед отправкой готового номера в типографию.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно оформить подписку на любой издание «КП» на второе полугодие 2019, придумать оригинальное окончание фразы «Я читаю «Комсомолку», потому что...», отправить нам копию подписного купона и скрестить пальцы на удачу.

Беспристрастное жюри из журналистов и редакторов КП выберет десять победителей, которых мы привезем в Москву из любой точки России. Этим счастливчикам обеспечены три незабываемых дня вместе с «Комсомольской правдой».

Условия участия в конкурсе «Все дороги ведут в «Комсомолку»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт рассказал, почему отношение к Сталину в России может улучшаться и дальше
Основатель Фонда политических исследований Роман Могилевский высказал «КП» свои предположения относительно того, почему в России растет число тех, кто положительно относится к вождю народов
Новости 24
Ученые назвали простой способ улучшить работу сердца
Путин одобрил проект высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Петербург
На eBay выставили на продажу скелет детеныша тираннозавра за 2,95 млн долларов
Закон об «ипотечных каникулах» одобрен во втором чтении
"Правильный русский". Конор Макгрегор прокомментировал драку Овечкина и Свечникова
Движение поездов на Сокольнической линии метро Москвы временно ограничено
В Китае пассажир забросал двигатель самолета монетками на удачу
В Эквадоре зарегистрировано более 40 млн кибератак после лишения Ассанжа убежища
МИД Британии обещал Эквадору не выдать Ассанжа, если ему грозит смертная казнь
Академик оценил перспективы восстановления собора Парижской Богоматери
Медики назвали легкий способ отказаться от курения
Плавучий космодром "Морской старт" могут перенести из США в Россию
Суд в Москве приговорил обвиняемого в шпионаже норвежца Берга к 14 годам колонии
Владелец бренда Louis Vuitton выделит €200 млн на реконструкцию Нотр-Дама
Путин выразил сочувствие Макрону и всему народу Франции в связи с пожаром в Нотр-Даме
Сотруднику Гохрана оторвало три пальца руки при сборке дома патронов
Госдума окончательно приняла закон об устойчивом рунете
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили спустя 12 часов
Патрульные корабли защитят радиоэлектронным куполом
При пожаре в соборе Парижской Богоматери пострадали три человека
Глава МЧС: объектам культурного наследия в России нужно уделить дополнительное внимание
В Подмосковье задержали мужчину, проигравшего деньги турфирмы на ставках
В Совфеде заявили, что Россия может помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери
Центральный блок первой ступени Falcon Heavy упал в океан из-за шторма
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в Нотр-Даме
Овечкин – о драке со Свечниковым: Он первый начал
Пожар в Нотр-Даме все еще не потушен, сообщило МВД Франции
Москвичи несут цветы к посольству Франции после пожара в Нотр-Даме
Диспансеризацию можно будет проходить вечерами и по субботам