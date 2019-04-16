Мценск и Боровичи стали привлекательнее Москвы: Медведев увеличил число территорий опережающего развития

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о создании семи новых территорий опережающего развития (ТОР). Ими станут Мценск, Михайловка Волгоградской области, Миасс, Горный Новосибирской области, Боровичи, Белая Холуница и Алексин Тульской области.

Предполагается, что в эти города будет инвестировано 35 млрд рублей, создано 7000 рабочих мест а через десятилетие они станут давать бюджету 37 млрд дополнительных рублей ежегодно. ТОР — это экономическая зона, в которой инвесторам предоставляются налоговые льготы и ставят меньше бюрократических преград. До сих пор в стране их было 99. Однако всегда возникает вопрос: почему не сделать территорией опережающего развития всю страну, а нее ее отдельные кусочки?

- Конкретным территориям принадлежность к ТОР дает импульс для развития. Достаточно успешным был китайский опыт, но там такими зонами становились целые провинции, - сказал «КП» бывший министр экономики России Андрей Нечаев. - У нас это сравнительно небольшие города. Для них это лучше, чем ничего. Но в целом не может быть эффективной двойная экономика, когда во всей стране один режим, а в какой-то маленькой части создается преимущество. Это выглядит очень искусственно. Было бы лучше во всей стране создавать нормальный, благоприятный предпринимательский климат.