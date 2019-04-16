2019-04-16T15:53:49+03:00
Общество

Шпион прокололся на почтовых конвертах

Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии поданного Норвегии (между прочим - страны НАТО), охотившегося за секретами российских подлодок
Виктор БАРАНЕЦ
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ФСБ полагают, что Берг передавал информацию не только спецслужбам своей страны, но и американской разведке. Фото: с сайта sva.noФСБ полагают, что Берг передавал информацию не только спецслужбам своей страны, но и американской разведке. Фото: с сайта sva.no
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Судья огласил только открытые части приговора, поскольку дело норвежца имеет гриф "совершенно секретно" и рассматривалось в закрытом режиме.

Но кое-что любопытное все же просочилось из-за дверей, плотно закрытых Фемидой.

Примерно полтора года назад в Москве был арестован сотрудник оборонного учреждения (имевший отношение к строительству атомных подлодок) россиянин Алексей Житнюк. Ему инкриминировали госизмену. На допросах товарищ «раскололся» - признал вину и сотрудничал со следствием. А чтобы скостить себе крутой срок, согласился участвовать в «игре» ФСБ, затеянной с заказчиками передачи госсекретов. С норвежцем Фруде Бергом. Разумеется, тот этого не знал, и продолжал «по просьбе знакомого из Осло» отправлять Житнюку по почте конверты, в которых, как оказалось, были шпионские инструкции и деньги. Когда таких «вещдоков» у контрразведки накопилось более чем достаточно, 5 декабря 2018-го, у одной из московских гостиниц Берг был задержан с поличным при получении документов, содержащих секретные сведения.

На следующий день столичный Лефортовский суд санкционировал его арест.

Во время заседания суда обвинение настаивало на том, что Берг сотрудничал с норвежской разведкой за денежное вознаграждение.

По словам адвоката норвежца, "обвинение не доказало, что Берг был осведомлен о тех событиях, в которые он был втянут». Собственно, на это и был построен расчет «кураторов» норвежца, - мол, если накроют, можно сказать, что он был в неведении. Любопытная деталь: защитник Берга уточнял, что письма адресовались в Москву женщине по имени Наталья, и что норвежца удивляло, что ей посылают деньги таким способом. И что «он не думал, что это может быть связано для него с каким-то риском». Тем более, дескать, профессиональный разведчик вряд ли стал бы так делать. Хотя именно в этом и заключалась «фишка» разведоперации - использовать примитивные способы связи в расчете, что на банальные почтовые конверты спецслужбы вряд ли обратят внимание. Возможно, это прокатило бы в Норвегии. Но не в России...

Норвежцу предъявлено обвинение в шпионаже (статья 276 УК РФ). Суд определил наказание в 14 лет лишения свободы.

К тому же в ФСБ полагают, что Берг передавал информацию не только спецслужбам своей страны, но и американской разведке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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