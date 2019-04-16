Минприроды предложило развить охотничий туризм для иностранцев

Правила охоты в России должны быть изменены, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. По его мнению, должны быть созданы благоприятные условия для привлечения иностранцев к отстрелу наших животных. Охотничья забава, если ее поставить на международный уровень, может стать одним из источников пополнения бюджета. "Есть страны, которые получают огромные доходы от охотопользования", - сказал министр. В общем, ресурс явно недооценен.

- Отношусь к этой идее настороженно, не до конца ее понимаю, - прокомментировал идею «Комсомолке» председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. - У нас, в отличие от многих других стран, остались уголки нетронутой природы — иностранцы едут полюбоваться ими. Я вижу опасность в росте браконьерства — кто будет контролировать этих иностранных охотников, у нас не хватает охотинспекторов. Не будет ли нанесен ущерб природе от уничтожения тех или иных видов? Были истории, когда предлагали узаконить охоту на те или иные виды. Уникальную байкальскую нерпу, которая водится только у нас, хотели отстреливать — говорили, что слишком много ее развелось. «А вы считали, сколько это «много»? - спрашиваю. Молчат. Или на белых медведей предлагали разрешить охотиться. Но тогда и президент Путин сказал: не надо трогать мишек…

Минприроды планирует подготовить новую редакцию правил охоты. Говоря об этом министр Кобылкин отметил, что в отрасли надо навести порядок с учетом: «очень много приписок, недостоверной информации о том, сколько зверя у нас находится в охотничьих угодьях и лесах».

Осенью прошлого года депутат Владислав Резник, заядлый охотник, предлагал разрешить промысел животных и из Красной книги . Однако в комитете Госдумы по экологии тогда заявили, что категорически против подобной инициативы. Против высказался и глава Минприроды Кобылкин.