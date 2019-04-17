Азербайджан приглашает экспортеров из России

«Деловой десант» организовал Российский экспортный центр (РЭЦ). Его руководитель - Андрей Слепнев был в составе делегации (которую возглавил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров) и по итогам поездки рассказал «Комсомолке», как нашим предпринимателям удалось выйти на рынок этой страны и что делать тем, кто только думает заняться экспортом.

«ИЩЕМ НИШИ ДЛЯ НАШИХ ТОВАРОВ»

- Андрей Александрович, представители делегации встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Что именно обсуждали с лидером страны, чей рынок очень перспективен для нас?

- На встрече говорилось о развитии совместного бизнеса в таких важных направлениях, как машиностроение, IT-технологии, сельское хозяйство, фармацевтика. Импульс этому взаимодействию придал подписанный во время встречи Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным в сентябре 2018 года план действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества. Напомню, он будет действовать до 2024 года. И подразумевает открытие совместных производств на территории Азербайджана.

- А какую роль в этом играет РЭЦ?

- В Баку представительство Российского экспортного центра работает с декабря 2017 года. В прошлом году РЭЦ поддержал российский экспорт в Азербайджан на сумму в $284 млн. Наши эксперты анализируют рынки, ищут ниши, куда бы могли зайти российские компании. К примеру, Азербайджан развивает сельское хозяйство, и очевидно, что поставлять туда российские помидоры бессмысленно. Зато есть смысл экспортировать нашу сельхозтехнику. Такой анализ мы проводим по всем отраслям. И, кстати, прошедшую бизнес-миссию в Азербайджан от начала до конца организовал РЭЦ. Помощь в проведении переговоров, поиск партнеров - это тоже то, чем мы занимаемся.

«ДРУЖЕСТВЕННЫЙ РЫНОК»

- А что за компании приехали в Баку и был ли интерес со стороны Азербайджана?

- В мероприятии участвовало порядка 70 российских компаний (нефтегазовое и сельскохозяйственное машиностроение, информационные технологии) и около 90 представителей азербайджанского бизнеса, госкомпаний и профильных министерств и ведомств страны. Наши предприниматели выступили с презентациями своих успешных проектов, а потом начались так называемые B2B-встречи (от англ. «business to business» - «бизнес для бизнеса», общение предпринимателей напрямую. - Ред.).

У азербайджанской стороны интерес к российским компаниям - огромный. Там очень дружественный для нас рынок. Россию воспринимают позитивно. Уже сейчас в Азербайджане работают 750 совместных компаний, из них три сотни - со 100% российским капиталом. Плюс там действует зона свободной торговли. То есть по большому ряду товаров из России существуют льготы.

- Какие-то конкретные итоги визита можете назвать?

- Приведу несколько примеров успешных итогов переговоров в Баку. Начнем с информтехнологий. Компания «Код безопасности» договорилась с азербайджанской фирмой «Time Soft» создавать совместные программы информбезопасности. В этом месяце компании собираются подписать договоры о сотрудничестве в Москве. Российская фирма «Геоскан» ведет активные переговоры с азербайджанской «Virtual Azerbaijan» - будут заниматься аэрофотосъемкой по заказу Министерства сельского хозяйства Азербайджана. Еще наша компания «Эколос-ПроектСтрой» подписала соглашение на поставку оборудования для азербайджанской госкомпании водоснабжения «Азерсу». Речь идет об очистке сточных вод в нескольких населенных пунктах Азербайджана. Еще одна наша компания договорилась о поставках удобрений для фермерских хозяйств страны.

Также подписано соглашение о сотрудничестве между «Сумгаитским технологическим парком» и российским предприятием «Ростсельмаш», которое производит сельхозтехнику. Подписан меморандум о сотрудничестве между «Сумгаитским технологическим парком» и «Трансмашхолдингом» - речь идет об изготовлении и поставке комплектующих для дизель-генераторов.

ЭКСПОРТ ВЫРОС НА 12,5%

- То есть динамика бизнес-сотрудничества с Азербайджаном положительная?

- Только за прошлый год экспорт из России в Азербайджан вырос на 12,5%, до $1,7 млрд. А товарооборот между странами увеличился на 13,8% и достиг $2,4 млрд. Еще во время нашего визита Российский экспортный центр подписал двустороннее соглашение с Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций. Это поможет активнее наращивать присутствие российского бизнеса в стране.

СПРАВКА «КП»

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