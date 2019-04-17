Майское настроение: Роскачество подсказывает как выбрать хороший чемодан

По функционалу эксперты Роскачества советуют выбирать более удобные модели, например, с выдвижной ручкой и сдвоенными колесиками. Но всегда есть нюансы. Например, грузоподъемность. Современные чемоданы от проверенных производителей без проблем проходят тесты на прочность при заполнении свыше 30 килограммов. Но часто этот факт играет небольшое значение, ведь теперь приходится ориентироваться на ограничения по весу багажа у авиакомпаний.

А теперь о том, что действительно важно.

1. Материал изготовления: выбирай на вкус

Чаще всего, чемоданы делятся на три группы: тканевые, пластиковые и алюминиевые. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

* Тканевые

Чем выше плотность ткани, тем долговечнее, но и тяжелее чемодан. Чаще всего в качестве основного материала используется полиэстер. Также это может быть нейлон – такие чемоданы прочнее и легче, но и стоят дороже.

Плюсы: тканевые чемоданы наиболее вместительны - у них есть внешние карманы и зачастую специальная молния, увеличивающая объем.

Качественная ткань влагу не пропустит и на солнце не выгорит.

Важное преимущество: в местах крепления фурнитуры внутри есть подкладка, защищающая вещи от порчи.

Минусы: за таким чемоданом сложнее ухаживать, так как ткань пачкается и не всегда легко очищается.

У тканевых чемоданов чаще всего одно большое отделение с фиксирующими ремнями для вещей и 1–2 небольших кармана в нем, что не всегда позволяет разместить вещи аккуратно, особенно при его неполной загрузке.

* Пластиковые

Пластиковые чемоданы делают из поликарбоната или полипропилена.

Плюсы: долговечные, яркие внешне, надежно защищают содержимое от деформаций и влаги.

Красивый пластиковый чемодан быстро поцарапается и утратит лоск, если не позаботиться о чехле.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Легко очищаются.

Внутри пластиковые чемоданы, как правило, разделены створками с перегородками на две независимые половины. Это очень удобно для размещения вещей, а особенно – в поездках с одним чемоданом вдвоем.

Минусы: довольно легко царапаются, если не использовать, например, чехол для чемодана.

Особенность: У некоторых пластиковых моделей нет подкладки. Но, во-первых, это и не нужно, так как места крепления фурнитуры скрыты в корпусе, а во-вторых, не приходится думать, как отмыть подкладку в случае ее загрязнения.

* Алюминиевые

Чемоданы из авиационного алюминия сохранили черты самых первых моделей середины 20-го века. Это неустаревающая классика и выбор успешных деловых людей.

Плюс: самые надежные.

Минусы: по сравнению с чемоданами из современных материалов, алюминиевые самые тяжелые и наиболее дорогостоящие.

2. Ручки: лучше больше

Выдвижная ручка хорошего чемодана должна иметь возможность фиксации в нескольких положениях, чтобы чемодан было комфортно катить человеку любого роста. Бывает, покупатели беспокоятся, что ручка «болтается». Но этот люфт технологически предусмотрен и протестирован. Главное правило: нельзя поднимать полный чемодан за выдвинутую ручку!

Обычные ручки на корпусе нужны для удобства переноски по лестнице, а также если чемодан нужно приподнять над бордюром или положить в машину. У чемоданов среднего и большого размера таких ручек должно быть не менее двух – верхняя и боковая. Часто встречается дополнительная ручка снизу, благодаря ей чемодан еще удобнее помещать на багажную полку или доставать с нее.

Для большого чемодана наличие второй ручки сбоку будет совсем не лишним.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Молния и защелки: защита от взлома

У некоторых качественных чемоданов двойная молния или скрытая одинарная. Это обеспечивает более высокую степень защиты чемодана от повреждений и несанкционированного вскрытия.

Чемодан на защелках защищен еще лучше, а также он более герметичный: даже под тропическим ливнем внутрь не попадет ни капли.

4. Колесики: два или четыре?

* Двухколесные

Плюсы: двухколесные чемоданы хороши при путешествиях по бездорожью. Сами колеса более долговечны благодаря большему диаметру. А так как они утоплены в корпус, это важно для ручной клади, так как ее размеры считают по самым выступающим точкам.

Минусы: двухколесный чемодан придется катить под углом, при этом значительная часть веса будет приходиться на руку и спину.

* Четырехколесные

Плюсы: такие чемоданы легко катить рядом, и это удобно, даже когда багаж тяжелый. Колесики крепятся на дне, крепление скошено на 45 градусов для правильного распределения нагрузки. Такое расположение также гасит удары, например, при погрузке багажа.

Минусы: на брусчатке или плитке катить чемодан на четырех колесах сложнее: если поверхность очень неровная, придется наклонять его и катить за собой, а это приведет к повышенному износу колес.

Чемодан о четырех колесиках очень удобно катить рядом, правда поверхность должна соответствовать в плане ровности.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Особенности: многие производители качественных чемоданов используют сдвоенные колеса, что позволяет обеспечить бо льшую плавность и устойчивость при перевозке.

5. Замки и чехлы: так ли уж нужны

Кодовый замок может быть навесным или встроенным в корпус. В свою очередь, встроенные делятся на два типа: накладные – заметно выступают над корпусом, интегрированные – находятся на уровне с корпусом. Шанс быть поврежденными у последних минимальный. Большинство современных замков оборудовано специальной функцией TSA. Они необходимы, например, при перелете в США, так как обычный замок могут сломать при досмотре сотрудники службы безопасности аэропорта.

Чехлы для чемоданов довольно универсальный аксессуар: три стандартных размера подходят к большинству чемоданов. Современные надежные модели изготавливают из прочного материала плотностью 240 г/м2, они снабжены ремнями для лучшей фиксации и дополнительными молниями, скрывающими ручки чемодана. Помимо защиты от царапин и загрязнений, чехол придает чемодану индивидуальность, делает более заметным на ленте выдачи багажа, а также снижает нагрузку на молнию и защищает от вскрытия.

КСТАТИ

Как получить компенсацию за сломанный чемодан

Гарантия на качественные чемоданы известных брендов – от 2 до 10 лет при правильной эксплуатации. Но сломать можно все что угодно, а на механические повреждения гарантия не распространяется.

Когда вы получаете чемодан в аэропорту, не забирайте его сразу. Внимательно осмотрите чемодан и в случае обнаружения повреждений обратитесь на стойку Lost & Found для получения акта о неисправностях (Property Irregularity Report, PIR) и составления соответствующей претензии авиаперевозчику. Только в этом случае вы сможете получить компенсацию за ремонт.