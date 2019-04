Ученые пугают: катаклизм, едва не погубивший всю жизнь на Земле, может повториться

Массовое пермское или Великое вымирание случилось примерно 252 миллиона лет назад. Оно стало крупнейшим в истории Земли. В живых тогда остались 4 процента морских обитателей и менее трети наземных. Для остальных наступил конец света.

Ученые давно догадывались, что доисторическую живность погубили вулканы. Ныне эти подозрения подтвердились. Убедительные доказательства убийственного буйства недр нашли геофизики из Китайского университета геонаук (China University of Geosciences) и Йельского университета (Department of Geology and Geophysics, Yale University). И опубликовали их в журнале Nature Communications.

Авторы исследования указали на повышенное содержание ртути в слоях возрастом как раз 252 миллиона лет. Уверяют, что её высвободили извержения вулканов. Ртуть попала в атмосферу, потом – в мировой океан, и наконец, в донные отложения.

По мнению ученых, массовая вулканическая деятельность была сосредоточена на территории современной Сибири, частично – Индии, где вся поверхность стала настоящим адом. Тут извергались и вулканы и трещины в земной коре, заливая окрестности лавой. Такое безобразие продолжалось сотни тысяч лет, нанося, как бы сейчас выразились, непоправимый вред окружающей среде.

Вместе с ртутью и ядовитыми газами в атмосферу поднялись более 3 миллионов кубических километров пепла. Одни земляне просто отравились, другие умерли с голоду, третьи погибли в результате изменения температуры примерно на 10 градусов.

Мор продолжался около 60 тысяч лет. Особенно плачевно он закончился для архозавров – предшественников динозавров. Они исчезли, «прихватив» с собой чуть ли не всю флору того времени.

ДУРНОЙ ПРОГНОЗ

И следующий конец света нам устроят вулканы

Мнение экспертов: опаснее вулканов в ближайшее время ничего нет. Вероятность того, что именно они, начав извергаться массово, сотрут человечество с лица Земли уже в нынешнем XXI веке достигает 10 процентов.

Ученые напоминают, что в истории нашей планеты бывали периоды глобальных извержений. Со всеми кошмарными последствиями для окружающей среды и ее обитателей. К счастью, кто-то выживал. И жизнь на Земле , пусть в ином виде, но продолжалась.

Глобальные извержения происходили 10, 22, 30, 40, 49 и 60 миллионов лет назад. То есть, примерно каждые 10 миллионов лет. И между ними было неспокойно: вулканическая активность сильно нарастала 4, 15, 34, 45 и 65 миллионов лет назад. Длительность вторичного периода составляла 5 миллионов лет. В него, к примеру, попали динозавры, которые закончили свою эру 65 миллионов лет назад. А нам вроде бы грозит еще более мощная катастрофа - из первого ряда. Сродни пермской…

