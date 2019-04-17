Плата за модернизацию: Рост производительности труда может оставить без работы до 10 миллионов россиян

В ближайшие пять лет одна седьмая часть работающего населения страны (10 млн человек) может лишиться своих мест.

Таковы данные исследования Высшей школы экономики. Часть работающих уже достаточно давно заменяется умными машинами, а там, где нужны именно люди — один начинает работать за двоих. Это уже происходит в сфере образования и здравоохранения. Но до сих пор производительность труда сдерживалась искусственно. Классический пример этого — отказ властей Кемеровской области от глубокой модернизации шахт, которую предлагали немецкие инвесторы, из-за того, что это оставило бы без работы десятки тысяч шахтеров.

Но сейчас курс на рост производительности озвучен президентом страны. Очевидно, что мы не можем отставать от времени, но означает ли это, что рост безработицы станет неизбежной платой за это?

- Если мы будем только повышать производительность, не увеличивая производства, то такой вариант возможен, - сказала «КП» директор Института «Центр развития» ВШЭ Наталья Акиндинова. - Люди будут сокращаться с хороших рабочих мест и уходить в самозанятые, неформальный сектор или безработные. Наша экономика сейчас плохо создает новые хорошие рабочие места. А мы должны этим заниматься, чтобы люди, высвобожденные с неэффективного места, переходили на эффективное. Так и нужно понимать задачу, поставленную Путиным. Мы можем сколько угодно на каком-то предприятии повышать производительность труда за счет сокращения людей, но совокупная производительность страны от этого не вырастет.

По мнению эксперта, есть два способа сохранить людям занятость. Это — отдавать предпочтение тем инвестиционным проектам, которые создают рабочие места. И — облегчить условия для ведения и расширения бизнеса.

«Сейчас люди просто боятся заниматься бизнесом, - говорит Акиндинова. - Если любая предпринимательская операция может расцениваться, как преступление, то берутся за это только самые смелые. И как правило это — краткосрочные проекты, где можно быстренько немного заработать и исчезнуть, не выводя бизнес на более высокий уровень».