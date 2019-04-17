2019-04-17T16:32:59+03:00
Звезды

Стриптизерша из "Дом-2" восстановила девственность

По словам Анастасии Кочервей, последствия операции крайне болезненны
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Кочервей.Анастасия Кочервей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда популярного шоу "Дом-2" Анастасия Кочервей решила покончить со старой жизнью. Стриптизерша собралась с духом, согласившись на операцию по восстановлению девственности.

За хирургическое вмешательство Анастасия Кочервей заплатила кругленькую сумму, передает Dom2Life.ru. Результат, по словам гламурной блондинки, того стоил.Теперь бывшая жительница шоу "Дом-2" снова "чиста", как слеза младенца.

"Все болит, заживать будет около недели только. Сейчас у меня ощущение тугости и боли, зато я опять девственница!", - не скрывает своей радости Кочервей. Какую именно гименопластику она сделала - краткосрочную или долгосрочную, Анастасия не раскрывает. Также знаменитость не объяснила, будет ли она вновь лишаться невинности.

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Анастасия Кочервей - профессиональная стриптизерша
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Анастасия Кочервей много лет танцевала стриптиз. На "Дом-2" она пришла 16 Апреля 2018 года. Однако через четыре месяца покинула шоу. Девушка так не смогла построить отношения с Андреем Шабариным.

Бывшая участница телестройки недавно совершила каминг-аут: призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Звезда шоу "Дом-2" больше не вступает в интимные отношения с мужчинами. С некоторых пор она встречается только с девушками.

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Анастасия Кочервей стала победительницей и обладательницей титула "Гран При Красавица России"
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30-31 марта в Доме Моды Славы Зайцева в Москве прошел конкурс красоты "Красавица России 2019". Анастасия Кочервей приняла участие в состязании и в итоге стала победительницей и обладательницей титула "Гран При Красавица России". А еще она сообщила, что получила приглашение на участие в конкурсе красоты "Красавица Вселенной 2019", который пройдет в мае этого года в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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