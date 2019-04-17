В "Шереметьево" уборщик похитил конверт с долларами, принадлежащий пассажирке.

В столичном аэропорту "Шереметьево" уборщик забрал конверт с деньгами, который принадлежал пассажирке. История раскрылась, когда в полицию обратился папа пострадавшей.

- Мужчина рассказал, что его дочь при перелете транзитным рейсом "Сеул – Москва – Санкт-Петербург", предположительно, при прохождении досмотрового контроля в терминале "D" утратила конверт с денежными средствами в сумме 3 600 долларов, - рассказали "КП" в Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Когда сотрудники уголовного розыска посмотрели записи с камер видеонаблюдения, то установили подозреваемого в совершении кражи. Это был уборщик. Сам парень родом из Узбекистана. Он просто подобрал конверт, который выронила пассажирка и присвоил его. Открыл и остолбенел - доллары. Столько (около 230 тысяч рублей) парень явно не зарабатывал в аэропорте. Мысли вернуть деньги не было. Зато появилась другая - лететь домой. Не из "Шереметьево", конечно. А из "Внуково", например. Однако его план был раскрыт.

- Мужчину задержали в аэропорту "Внуково" при попытке улететь на родину. У подозреваемого изъяли часть денежных средств, принадлежащих потерпевшей. Другую часть изъяли по месту жительства его родственника, - рассказали "КП" в Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Известно, что просто так уроженца Узбекистана не отпустят. Его арестовали и уже возбуждено уголовное дело "Кража с причинением значительного ущерба гражданину" (ч2 "в", статья 158 УК РФ). А по этой статье наказание - штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет.