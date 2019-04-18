Взрослые игрушки для детей

Попробуем разобраться, для чего детям такие сложные приборы.

Сейчас «Кванториум» готовится к внутреннему конкурсу, который определит, в какие города попадет это оборудование. География огромна: 89 технопарков в 62 регионах страны. Зондовые микроскопы будут особенно востребованы в Биоквантуме, где дети изучают объекты живой природы, и Наноквантуме, где готовят будущих нанотехнологов.

Дареному коню в зубы, конечно, не смотрят, но для начала стоит выяснить, что же это за оборудование. Зондовый микроскоп позволяет разглядеть объекты наноразмера. В нем есть специальный зонд, который исследует рельеф и пошагово его прорисовывает. В зависимости от того, какая точность задана, на развертке отражается поверхность с разрешением вплоть до атомного уровня.

«Уникальность этого типа приборов заключается в их огромном диапазоне, - поясняет Денис Андреюк, исполнительный вице-президент Нанотехнологического общества России. – С одной стороны, можно прорисовать атомы, с другой – поверхность до 100 микрон или до 0.1 мм. Это очень впечатляющий размах. За изобретения принципа, по которому устроены подобные микроскопы, была вручена Нобелевская премия».

Он живой и светится

Возникает резонный вопрос: а стоит ли доверять такие сложные приборы детям? Денис Андреюк абсолютно убежден в правильности подобного подхода: «Когда даешь ребенку поработать на суперсовременном оборудовании, получить эти удивительные изображения, а затем их интерпретировать, он сталкивается с целым букетом задач на понимание свойств объектов в масштабе «нано». Представьте: школьнику нужно изучить молекулу ДНК. Это около 2 нм. В реальности она круглая! А на изображении будет выглядеть как полоска шириной примерно 20 нм. Так происходит потому, что поверхность исследуют иголкой, а она не идеально острая – радиус кривизны острия, в лучшем случае, 10 нм. Поэтому на картинке ребенок увидит объект, высота которого, как и в реальности, 2 нм, а длина – 20. Когда он пытается разобраться и наконец понимает, почему это так, а не иначе, то получает колоссальный опыт». Разумеется, одно дело, когда ученик прочтет об этом в книжке. И совсем другое – когда он изучит это на личном опыте в условиях лаборатории. Дети, как герои Яна Ларри, спускаются на наноуровень и погружаются дебри окружающего мира, открывающегося с новой стороны. Это приводит их в восторг. А еще крайне интересно ощутить себя в роли настоящих ученых.

«На площадках технопарка, - объясняет Анастасия Григорьева, федеральный тьютор направления Наноквантум, - ребята работают на «взрослом» оборудовании и шаг за шагом входят в условия настоящих исследовательских лабораторий, получают представление о методах работы уже состоявшихся ученых. Зондовый микроскоп позволит им получать результаты серьезного уровня и в дальнейшем публиковать их в научных изданиях, показывать на конкурсах, олимпиадах».

Занятия здесь отличаются от традиционных школьных работ где перечислена последовательность действий, а ученик зачастую не понимает, зачем выполнять тот или иной шаг и зачем это нужно уметь. В детском технопарке «идут от результата». Сначала ставится задача, например, создать композит на основе тонкого порошка или источник белого света через разноцветные лампы и фильтры. А уж как прийти в заданную точку, где все работает, получается и светится, школьники решают самостоятельно.

Мы из будущего

В педагогике этот подход называется проблемным обучением. Для того, чтобы решить задачу, ребенок должен самостоятельно анализировать новую информацию и выстраивать алгоритм своих действий. Новые навыки усваиваются на практике, через открытия на каждом шагу. В сравнении с традиционным «начитыванием» материала или зубрежкой такие знания гораздо ценнее и дороже. Сегодня рынку не интересны выпускники с фундаментальным пакетом знаний, половина из которых неприменима на практике. Зато исследовательские центры крупных российских и зарубежных компаний буквально выстраиваются в очередь за людьми с прикладным опытом, уже апробированным в лабораторных условиях.

«Очень показательно, - вспоминает Максим Инкин, исполняющий обязанности генерального директора Фонда новых форм развития образования, - как за минувшие годы изменилось отношение бизнеса к системе образования. Если когда-то компании были готовы инвестировать только в старшекурсников профильных вузов, то позднее планка опустилась до первого курса, следом – до старшеклассников и абитуриентов. Сейчас им интересно подрастающее поколение, еще не прошедшее фазу профориентации. Впрочем, мир так быстро меняется, что невозможно спрогнозировать, какая специальность понадобится рынку через несколько лет. Мы предполагаем, что профессия завтрашнего дня называется «решатель» - тот, кто справится с поставленной задачей».

По всей видимости, аналогичной позиции придерживаются и те, кто сделал детским технопаркам такой подарок. «Это инвестиция в будущее отечественной науки, в завтрашний день высокотехнологичных компаний, - подчеркивает Максим Инкин, - и мы благодарны Группе Роснано не только за щедрый жест, но и за понимание важности этой задачи».

В условиях, когда предприятиям нужны светлые головы с умелыми руками, их начинают готовить еще со школьной скамьи. Андрей Мельников, руководитель направления по реализации проектов для детей и молодежи Фонда инфраструктурных и образовательных программ, подчеркивает: «Мы убеждены, что работа с теми, кому сегодня 10-12 лет, – одно из важнейших направлений нашей деятельности. У Фонда есть такие программы, как Школьная лига Роснано, онлайн-платформа «Стемфорд» и другие. Каждая из них подразумевает интенсивное вовлечение нынешних школьников в индустрию высоких технологий. За ними – будущее этой отрасли, и мы отлично это понимаем!»

Выходит, широкий жест все-таки оказался не просто благотворительностью, а прозорливостью, тонким расчетом на будущее и на то поколение, которое придет работать в бизнес не завтра, а минимум через 5-10 лет.