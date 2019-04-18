2019-04-18T19:12:43+03:00
Спорт

У российских олимпийцев появились свои талисманы

ОКР презентовал маскотов, которые будут сопровождать нашу сборную на Играх в Токио в 2020 году
Сергей КИРИЛЛОВ
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Олимпийский комитет России обзавелся талисманами. Фото Студии Артемия ЛебедеваОлимпийский комитет России обзавелся талисманами. Фото Студии Артемия Лебедева
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В четверг Олимпийский комитет России презентовал талисманы, которые будут сопровождать наших спортсменов на Играх-2020 в Токио. Новыми друзьями атлетов стали две сказочные зверушки, одна из которых похожа на кота, а вторая на мишку.

Дизайнеры студии Артемия Лебедева объяснили, что кот-ушанка - это собирательный образ, который вобрал в себя черты талисманов прошлых лет - в нем есть черты и сочинского Леопарда, и котенка Юни, талисмана Универсиады-2013 в Казани. При этом сказочный зверек передвигается на двух лапах.

А вот у его собрата Медведя вообще нет ног - он сделан в виде игрушки-неваляшки. Зато его нельзя поставить на колени. «Санкции и плохая погода просто откидывают его назад, но потом он заново встает обратно», - прокомментировали авторы маскотов.

«До настоящего момента у «Команды России» не было своего маскота, а теперь есть сразу два!», - напоминает Твиттер олимпийской сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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