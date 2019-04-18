«Засунул руку в блендер»: Московские микрохирурги спасли годовалому мальчику кисть

Микрохирурги из столичной клинической больницы святого Владимира Департамента провели уникальную операцию. Им удалось спасти руку ребенка, который случайно засунул ее в блендер.

Само ЧП произошло еще несколько недель назад, но в Департаменте здравоохранения Москвы решились рассказать о нем только теперь.

Карета скорой помощь доставила в больницу маленького пациента - мальчика, которому чуть больше года - с тяжелейшими травмами. Взрослые не уследили - мальчик крутился на кухне, пока мама колдовала над техникой, и вдруг засунул руку в работающий кухонный блендер.

- Диагностика показала перелом пястных костей с рассечением сухожилий и сосудов, - рассказывают в департаменте.

В таких случаях, когда повреждены конечности, оперировать нужно как можно быстрее. Врачи из травматолого-ортопедического отделения детской больницы святого Владимира несколько часов колдовали над мальчиком, пытаясь спасти его кисть.

- Врачи практически собрали руку ребенка по частям - наложили сухожильные швы, провели остеосинтез костей (так называют «сборку» сломанных костей, - Авт.) и мягкотканную пластику, - продолжают в Депздраве.

Операция, тьфу-тьфу-тьфу, прошла успешно. Послеоперационный период - тоже. Ребенок с мамой провел несколько дней в больнице и был выписан. На днях врачи провели контрольный осмотр. Родители пострадавшего мальчики на седьмом месте от счастья - функции руки потихоньку восстанавливаются.

Напомним, одна из самых громких историй последних лет про уникальные операции на пострадавших руках - трагедия в подмосковном Серпухове. В декабре 2017 года муж искромсал своей супруге топором кисти обеих рук. Московский микрохирург Тимофей Сухинин оперировал пациентку в течение девяти часов. Ему удалось собрать левую руку из почти десятка частей. (Правую спасти не удалось, там уже нечего было пришивать, - Авт.). 26-летняя Маргарита Грачева за последние год с лишним прошла несколько операций и курсов реабилитации. В интервью «Комсомольской Правде» Сухинин рассказывал о самой долгой своей операции - в течение 16 часов он пришивал пальцы сотруднику пекарни, который из-за неосторожности опустил кисть в тестоделитель.