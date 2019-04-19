Жизнь не бразильский сериал, и муж вас развлекать не обязан!

Наш колумнист задался вопросом: можно ли найти счастье с идеальным, но скучным мужем (см. номер от 5 апреля). У читателей, разумеется, есть свое мнение.

Ника:

Ну вообще странно, что Олеся ждала, что ее, взрослого человека, кто-то будет развлекать, и мне понятны претензии ее мужа, если ее, кроме моды и сериалов, ничего не интересовало. Если бы она хотела какой-то яркой жизни, поехала бы в путешествие или пошла бы учиться, она же завела роман. Ну странно было бы, если бы он закончился хорошо. Жизнь - не бразильский сериал, и муж вас развлекать не должен.

Валентина - Нике:

А мне Олесю жалко, сама была в ситуации, когда встречалась с суперположительным парнем, но он был таким хорошим, таким хорошим, что хоть на стенку лезь. В итоге встретила разгильдяя-весельчака, но с ним я счастлива.

Миша:

По-моему, ее муж просто слюнтяй. Жена ему постоянно высказывала претензии, всю дорогу наставляла рога, да еще и родила не от него, а он это все съел и не подавился. Благородно было бы, если бы он помогал деньгами, квартиру в конце концов оставил, но чтоб вернуться обратно в семью? Ну уж нет.

Василий:

В этой истории жертвы оба: одной было скучно, другой не сразу понял, что это не его человек. И странно, что потом все-таки вернулся в семью. Как будто какой-то кармический долг отрабатывают.

Света:

У меня был муж - жуткий педант, человек-ящичек, у него для всего была полочка или шкафчик. И если в начале семейной жизни меня это умиляло, потом бесило, то под конец вогнало просто в депрессию. Но он встретил женщину - еще большую зануду, и теперь в депрессии уже он. Потому что у нее свои полочки. По его мнению, неправильные.

Стоит ли наказывать мужа-изменщика или лучше взять и просто стать счастливой? - задался вопросом наш автор и подключил к обсуждению и читателей на сайте. Как думаете, какой был самый популярный ответ? (См. номер от 29 марта)

Маша:

Мне кажется, что причина в психологии мужчин. Они настолько уверены, что женщины без них пропадут и точно будут несчастны, что когда видят, что такого не случилось, очень удивляются. Рассыпается весь образ отца-благодетеля. Вот и тут, стоило Оле завести на стороне роман, муж прибежал домой как родной. Про все колдовские чары соседки забыл.

Карина:

У моей подруги было наоборот, она ушла к другому и собиралась жить с ним долго и счастливо, пока не увидела в соцсетях бывшего на отдыхе со стройной брюнеткой. И ее прям обида заела. Она начала возвращать его любыми способами. И вернула. Прикол в том, что девушка с фото оказалась просто курортной знакомой.

Наташа:

А я бы измену не простила, тем более если о ней знает весь двор. Вот где изменил, пусть там и остается.

Сеня:

У меня было три жены, и от каждой я уходил к следующей без перерыва «на подумать». Такой дурак был самоуверенный, думал, что женщин на свете много, не эта, так другая. В итоге оказалось, что любил по-настоящему только вторую. Но меня обратно не пустили. Жалею до сих пор. Поэтому, мужики! Прежде чем замутить с соседкой, пять раз подумайте: а оно стоит того?

Кристина:

Двойной удар по самооценке бывшего - не просто стать счастливой в новом браке, но еще и состояться в своем деле. У меня был затяжной развод, депресняк, и я пошла сначала к психологу, а потом под впечатлением от результатов сама выучилась на коуча, сейчас у меня свой тренинговый центр. На зимовку в Таиланд, летом - Лигурия, полный шоколад. Иногда думаю, а не случись тогда того развода, где бы я сейчас была?

Депутат из Ленинградской области предложил забирать у жен фамилии их экс-супругов. Мол, любовь давно прошла, а бывшие благоверные продолжают спекулировать на громких фамилиях мужей, с которыми давно в разводе (см. номер от 12 апреля).

Таисия:

Интересный цирк получается. Но вообще-то у бывших супругов могут быть дети, и хорошо было бы, если бы вся семья, даже если супруги и бывшие, носили одну фамилию. Это удобно даже при оформлении документов. И чтобы лишних вопросов не возникало.

Саша:

Желание мужчины забирать свою фамилию вполне понятно. Женщина может после развода вообще не выйти замуж, но при этом рожать детей, которые по закону получают ее фамилию, а значит, и бывшего мужа. Так появляются на свет дети у ненастоящих отцов. А так взял фамилию обратно и живешь спокойно.

Маша:

Кажется, у депутата Ленобласти что-то личное накопилось в адрес бывших жен. Вот и решил таким образом отомстить.

Светланка:

Странно, что депутат, человек образованный, может быть не в курсе, что фамилию можно совершенно официально поменять, заплатив госпошлину. Также непонятна сама процедура отъема фамилии. Где будет написано, что Иванова теперь не Иванова? Как заставить человека идти менять паспорт? Это же нарушение прав гражданина.

Кира:

Мы так до мышей дойдем. Давайте при разводе автоматически освобождать женщин от фамилии бывших мужей, а мужей от детей и алиментов! Пусть живут для себя любимых ничем не обремененные.

Яна:

Странно слушать такое предложение от депутата по фамилии Петров, одной из самых популярных фамилий в России. А вдруг жена снова выйдет замуж за Петрова? Будет ли уважаемый слуга народа оспаривать свою фамилию или благосклонно подарит Петровой «новую»?