Криштиану Роналду выиграл чемпионат Италии c "Ювентусом"

В субботу, 20 апреля, в Италии определился чемпион страны по футболу в Серии А. В восьмой раз подряд чемпионский титул достался туринскому "Ювентусу". В 33 туре на своем поле "старая синьора" играла против "Фиорентины". И клуб из Флоренции едва не испортил все намечавшееся торжество.

Уже на 6-й минуте игры защитник "Фиорентины" Никола Миленкович забил гол в ворота "Ювентуса". Клуб из Флоренции вел в счете на "Альянц Стадиум" всего лишь полчаса, ибо уже на 37-й минуте игры Алекс Сандро после паса Миралема Пьянича сделал счет равным. Исход поединка и всего сезона в чемпионате Италии предрешил автогол. Точку в поединке на 53-й минуте игры поставил защитник "Фиорентины" Херман Песселья, забивший гол в свои ворота.

Счет 2:1 в пользу "Ювентуса" так и сохранился до конца поединка и туринцы в восьмой раз подряд отпраздновали победу в чемпионате Италии. После этого успеха у "Юве" - 87 очков в турнирной таблице и за шесть туров до конца сезона идущий вторым "Наполи" отстает от соперников на 20 очков.

Последний раз до начала этой эры "Ювентуса" весной 2011 года чемпионом Италии становился "Милан". А "Ювентус" тогда и вовсе занял седьмое место по итогам сезона.

Главная особенность этого сезона в чемпионате Италии - "Ювентус" выиграл золотые медали Серии А, имея в составе лучшего игрока мира последних лет португальца Криштиану Роналду. Кумир миллионов прошлым летом перешел в состав "Ювентуса" из мадридского "Реала" за 100 миллионов евро. В коллекции Криштиану теперь есть три победы в чемпионате Англии, два - в чемпионате Испании и первый весомый трофей в чемпионате Италии.

Отметим, что для туринцев эта победа с небольшим "привкусом горечи". На неделе "Ювентус" проиграл в четвертьфинале Лиги Чемпионов голландскому "Аяксу" на своем поле со счетом 1:2 и сенсационно вылетел из этого турнира. Новая попытка покорить эту вершину у туринцев теперь представится в следующем сезоне - в основную сетку турнира "Юве" пройдет как лучший клуб чемпионата Италии.