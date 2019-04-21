Армейцы выиграли Кубок Гагарина: ЦСКА снял «проклятие чемпиона»

Хоккеисты ЦСКА в пятницу, выиграв четвертый матч финала у омского «Авангарда», впервые стали обладателями Кубка Гагарина. При этом армейцы стали первой командой, которая смогла победить, и в регулярном чемпионате КХЛ, а потом и в серии плей-офф.

- За счет чего ЦСКА удалось снять «проклятие чемпиона»? - вопрос знаменитому хоккеисту ЦСКА и сборной СССР Борису Михайлову.

- Это все выдуманная вашим братом история, привезенная из НХЛ, мол чемпион «регулярки» никогда не выигрывает Кубок Гагарина. Вот, пожалуйста! А победили за счет того, что команда борется в каждой игре. За победу. И у нее вырабатывается дух победителя. И это очень здорово. Это удалось сделать тренеру Игорю Никитину. Конечно, сыграл роль микроклимат в команде. И новый Дворец спорта. Тут все сошлось.

- Борис Петрович, только что стало известно, что в сборную для участия в чемпионате мира вызвано сразу семь хоккеистов ЦСКА.

- Григоренко, Капризов, кто еще?

- Еще два нападающих Андронов и Телегин. Плюс два защитника Нестеров, Блажиевский и вратарь Сорокин.

- Все правильно, они своей игрой за клуб заслужили, чтобы побороться за место в основном составе.

НАШИ НАДЕЖДЫ

Список вызванных игроков в сборную России на чемпионат мира, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

Вратари. Александр Георгиев («Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Илья Сорокин (ЦСКА).

Защитники. Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков (все – СКА), Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба – ЦСКА), Артем Сергеев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин («Аризона»), Егор Яковлев («Нью-Джерси»), Иван Проворов («Филадельфия»), Михаил Сергачёв («Тампа»).

Нападающие. Никита Кучеров («Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Владислав Наместников («Рейнджерс»), Артем Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Александр Бурмистров, Александр Кадейкин, Владимир Ткачев (все - «Салават Юлаев»), Никита Гусев, Сергей Плотников, Наиль Якупов, Александр Барабанов (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Илья Михеев («Авангард»).