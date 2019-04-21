Британской королеве пожелали оставаться на троне, сколько пожелает

Ее величество бьет рекорды. Она самая пожилая на планете женщина – глава государства. Старейший в истории Британии монарх. Дольше всех из них правит Альбионом – аж 67 лет. А как вам такая цифра: при нынешней королеве сменилось 13 премьер-министров от Уинстона Черчилля до Терезы Мэй. И примерно столько же президентов США.

ШАМПАНСКОЕ, ТОРТ И СТИХИ

Именинница появилась на свет 21 апреля далекого 1926 года, на престол взошла в 1953-м. «Царствует, но не правит»? Не скажи. Ее величество утверждает премьер-министров и послов, командует вооруженными силами. Государственный гимн начинается словами «Боже, храни королеву».

21 апреля в ее резиденции собрались все близкие. Их немало: четверо детей, восемь внуков, правнуки и родственники.

С юных лет Елизавета обожала ездить верхом. Теперь - только в карете.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Каждый приглашенный, - рассказал мне королевский биограф Роберт Лейсли, - поздравляет Ее величество, и все, за исключением, конечно, маленьких детей, поднимают бокал с шампанским. Потом вносят шоколадный торт. Кстати, шампанским по указанию монарха угощают и всех служителей Букингемского дворца.

- Их целая армия, - говорю я.

- Да, в штате дворца кроме горничных, садовников, фрейлин и другого персонала есть художники и даже придворный поэт. Каждый раз к 21 апреля он сочиняет стихотворение. У него, между прочим, пожизненное звание. Экспертов со стороны на подготовку торжества не зовут.

О других подарках, кроме стихов, мистер Лейсли, с которым мы беседовали накануне торжества, умолчал. Но кое от каких даров Елизавета явно предпочла бы отказаться.

На фото - день свадьбы старшего сына королевы принца Чарльза с Дианой Спенсер 29 июля 1981 г. (они справа). Елизавета с супругом с умилением смотрят на молодых. Фото: REX/Shutterstock

ОСТАЛАСЬ БЕЗ РУЛЯ

Вспомним «подарочек» от супруга - принца Филиппа. Именно из-за него в эти дни королева отказалась от одного из любимых занятий: садиться за руль. Она, кстати, единственная персона в Британии, которой разрешено не иметь водительских прав.

Правда, ее стиль вождения нравился далеко не всем. Как пишет в мемуарах бывший посол Великобритании в Саудовской Аравии сэр Шерард Купер-Коулс о визите в Виндзор наследного принца: «После обеда королева спросила своего важного гостя, не хочет ли он осмотреть окрестности. И, к его удивлению, забралась на водительское сидение и поехала… Абдулла не привык к тому, что за рулем – женщина, и к тому же королева. Он умолял ее ехать помедленнее и не отвлекаться».

Почему такого теперь не случится? В январе 97-летний принц Филипп врезался в проезжавший мимо автомобиль. После чего объявил, что больше не водит машину. Королева в канун своего дня рождения проявила солидарность с мужем и отныне будет только пассажиркой. Однако не собирается прекращать езду на своем другом любимом виде транспорта – в карете.

ПРИНЦ ПРИДЕТ НА РОДЫ

Но даже в связи с днем рождения Елизаветы Второй о ней пишут и говорят гораздо меньше, чем о ее ближайших родственниках.

Особое внимание - к Меган Маркл и к ее «подарку» владелице короны. 37-летняя кинозвезда и супруга внука королевы принца Гарри должна родить аккурат в конце апреля. Кого она ждет? Тайна, покрытая мраком. Родители будущего ребенка не хотят раньше времени знать его пол. Непослушная герцогиня Сассекская отказалась от услуг мужчин-акушеров (предпочла женщин), чью помощь предложила Елизавета Вторая. Именно они трижды принимали роды у супруги принца Уильяма Кейт Мидлтон в лондонском госпитале Святой Мэри.

Принц Чарльз уже со своей второй женой Камиллой (слева), сыновья Чарльза - принц Гарри с женой Меган Маркл, принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон (справа). А в центре композиции по-прежнему ее величество.Фото: Chris Jackson/Getty Images

Ребенок Меган не прямой наследник престола, поэтому герцогиня вправе избежать шумихи. Для родов она выбрала особняк Фрогмор в Виндзоре. Туда пара переехала совсем недавно из Кенсингтонского дворца, где когда-то жили Диана и Чарльз, а сейчас Кейт и Уильям. Ремонт Фрогмор обошелся в 3 миллиона фунтов стерлингов.

Журналисты уверяют, будто Гарри будет присутствовать при родах. Он многое умеет, но акушером-то никогда не был. Один из его близких друзей предложил принцу провести эти часы в ресторане и выпить за успех. Но, похоже, 34-летний герцог Сассекский не отойдет от супруги.

НОВЫЙ АГЕНТ 007?

Старший брат Гарри, 36-летний принц Уильям, тоже в центре пересудов и сплетен. Только что он прошел необычную трехнедельную стажировку в… спецслужбах Альбиона.

Поработал по семь дней в штаб-квартирах МИ5 (контрразведка), МИ6 (разведка) и Центре правительственной связи. Зачем это наследнику престола? Или в разгар очередного приступа шпиономании в Британии понадобится новый агент 007? Представитель контрразведки заявил, что «принц делал все возможное, чтобы влиться в команду и полностью готов уверенно работать бок о бок с квалифицированными аналитиками и агентами».

Еще больше вопросов вызвали слухи, будто принц завел роман с приятельницей жены - Роуз Ханбери. Она - маркиза, не то что простолюдинка Кейт. Однако Уильям всегда считался верным мужем, и в его «поход налево» многие не верят. Тем более что шумиху поднял американский таблоид InTouch, который не раз выдавал фейки.

Но слухи, конечно, именинницу не радуют. Ведь герцогиня и герцог Кембриджские – любимые народом члены семьи монарха, люди были бы рады увидеть их на троне. Королева часами разговаривает тет-а-тет с Кейт и даже обучает ее всевозможным хитростям. Например, как избежать лишних или нежелательных рукопожатий. Теперь герцогиня ходит с сумочкой-клатчем, которую держит спереди двумя руками…

А что наследник престола принц Чарльз? От него уже давно не ждут сюрпризов. Он, как и венценосная мать, тоже рекордсмен (пребывает в очереди на трон с 1953 года!), но подданные короны относятся к нему без энтузиазма. Правда, с определенным сочувствием: 70-летний пенсионер и «вечный принц»...

Многие до сих пор не простили ему измены принцессе Диане. Королева, естественно, прекрасно осведомлена о непопулярности сына.

В марте 1961 года 34-летняя королева совершила визит в Непал и прокатилась на слоне. Фото: Daily Sketch/REX/Shutterstock

ХВАТИТ ЛИ У МОНАРХА СИЛ?

За долгие годы журналистской работы на Британских островах я четырежды видел вблизи Ее величество. Каждый раз это было на традиционном летнем приеме в саду Букингемского дворца.

За это время Елизавета Вторая, увы, похудела, осунулась, начала сильно сутулиться. Вообще вроде бы стала меньше ростом. В королевский павильон, до которого от дворца метров пятьсот, идет очень медленно. Но все же идет, несмотря на возраст! Часто останавливается, обмениваясь приветствиями со многими гостями, улыбаясь им. Фразы, правда, ничего не значащие: «Как у вас дела?», «Рада вас видеть».

Каждый раз обращаешь внимание на то, что глава Виндзоров будто вне времени и моды. Летнее пальто, платье и шляпа всегда в одном цвете (последний раз – голубом). Каблук на туфлях средней высоты и толщины, в руках обязательно сумка – довольно вместительная.

У Елизаветы Второй до сих пор огромное количество дел: приемы, награждения, встречи, поездки. Наверняка нелегким станет намеченное на начало июня прибытие Дональда Трампа. Президент Америки собирается нанести полноценный госвизит. Прошлым летом он лишь одну ночь провел в резиденции посла США в Лондоне, возле которой прошел многолюдный митинг против его приезда.

Хватит ли у королевы сил? Этим вопросом постоянно задаются подданные. И вот результаты последнего опроса общественного мнения. Почти две трети жителей Альбиона хотят, чтобы Елизавета Вторая не покидала трон до тех пор, пока ей позволит здоровье. Ну и в целом монархический строй поддерживает больше половины британцев, считая корону символом стабильности.

Лондон.

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