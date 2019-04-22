2019-04-22T02:10:19+03:00
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«Мужчина, вы куда?!»

Наш обозреватель Денис Горелов - о сериале «Слуга народа»
Денис ГОРЕЛОВкинокритик
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Кадр из сериалаКадр из сериала
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Простой киевский учитель Вася Голобородько, лишь недавно привыкший откликаться на Василь Петровича, однажды слетает с нарезки и матом объясняет школьному завхозу положение дел в стране. Запись уходит в сеть, народ счастлив, Васю избирают президентом, потому что на Украине им может стать любой.

Исполнивший главную роль яркий, дерзкий и харизматичный Вова Зеленский, которому с сегодняшнего дня суждено отзываться на Владимира Александровича, вместе со сценарной группой идеально смоделировал напасти, которые с утра навалятся на молодого гаранта и не отпустят на протяжении пяти лет.

Первую прессуху, на которой желчные медийные волки непременно спросят, какие технологии энергосбережения ему ближе - котловые или турбовентиляционные.

Сувенирную гетманскую булаву, которую ему будут вручать в Раде, администрации, школе, пароходстве, на заводе, стадионе и студии Довженко (она до сих пор есть).

Яростное и непримиримое желание ста процентов украинцев оплатить его «коммуналку», улучшить жилищные условия, сменить отцу автомобиль, устроить маме распродажу со стопроцентной скидкой, сосватать племянницу и пристроить родственников.

Столь же яростное желание олигархата, который в отличие от нас там есть и неплохо выглядит, поймать его на коробке с долларами, оседлать таможню и налоговую, отжать колбасный завод и автобусный маршрут, а когда не удастся - съесть это недоразумение вместе с зубными коронками (артист Боклан в роли бессменного премьер-министра Чуйко подозрительно похож на самого богатого человека Украины Ахметова Рината Леонидовича - что радует украинцев особо).

Необходимость выучить мову и давать на ней присягу, как будто иностранцам.

Сериал стал витриной умеренной российскомовной Украины, которая нам и не друг, и не враг, а так, и которая с сегодняшнего дня вверила свою судьбу исполнителю главной роли (по всей вероятности, ибо номер подписан до подведения итогов голосования).

Нас, москалей, всегда дивил энтузиазм, с которым люди с русскими фамилиями на чистом русском обозначали себя украинцами и принимались козлить таких же русских, но живущих по нашу сторону границы.

Сегодня на их улице праздник.

Верящие в сказки избиратели В. А. Зеленского решили под названием Украина построить у себя вторую Россию, но без отягчающих обстоятельств, которые так удобно списать на соседа. Без пьянства, коммунизма, унылого пейзажа, злобы, налогов и азиатов (тут уже слышен дистиллированный украинский расизм).

Без воровства, наконец.

На последней фразе москаль, хоть раз бывавший у соседей, падает хохотать до икоты, до визга, до слез, стекающих в уши.

Но его не слышат. Молодым государственностям свойственно считать себя подарком Бога человечеству (США с Израилем перед глазами), и Украина не исключение. Все, что плохо, - наше. Все остальное - их, и за эту прекрасность мы должны им платить дань, хотя дань платят монголо-татарам, а это мы и есть.

Главной издержкой остается ридна мова, но они готовы ее платить, давясь и коверкая речевой аппарат, - над чем тоже потешается Зеленский, о чем вскоре пожалеет.

Хамства до нас в сериале нет, разве что часто кричат «Путина свергли!» в качестве бородатой шутки.

Врагом обозначена готовность основной массы украинцев тырить все, что лежит, ибо в хозяйстве и веревочка сгодится. Серии к 16-й, когда честность авторов уже переходит границы, начинает казаться, что врагом президента Голобородько является весь его подмандатный народ. Папа, Рада, сестра, премьер, сватья, кумовья, жены одноклассников, соседи, гайцы, управдом и выдра-журналистка Клименко, спрашивающая со всех за коррупцию с целью лично возглавить антикоррупционный комитет, - в чем немедленно опознаются манеры занятой тем же и в жизни выдры Татьяны Черновол.

Воюя с ними, Зеленский даже временами перестает быть мажором, которого мы привыкли видеть в передачах «95-го квартала». Тянется ввысь на турнике, как на логотипе студии.

Но - судя по предвыборным заявлениям - родина тянет обратно.

Он же теперь лицо страны. Истый украинец.

И не друг, и не враг, а так.

Пан Президент из «Кабачка «13 стульев».

P. S. Кстати, никто не помнит фамилию основателя «Кабачка»? Будете смеяться. Зелинский была его фамилия.

«СЛУГА НАРОДА»

Украина, 2015 - 2019.

Реж. Алексей Кирющенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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