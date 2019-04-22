«Мужчина, вы куда?!»
Простой киевский учитель Вася Голобородько, лишь недавно привыкший откликаться на Василь Петровича, однажды слетает с нарезки и матом объясняет школьному завхозу положение дел в стране. Запись уходит в сеть, народ счастлив, Васю избирают президентом, потому что на Украине им может стать любой.
Исполнивший главную роль яркий, дерзкий и харизматичный Вова Зеленский, которому с сегодняшнего дня суждено отзываться на Владимира Александровича, вместе со сценарной группой идеально смоделировал напасти, которые с утра навалятся на молодого гаранта и не отпустят на протяжении пяти лет.
Первую прессуху, на которой желчные медийные волки непременно спросят, какие технологии энергосбережения ему ближе - котловые или турбовентиляционные.
Сувенирную гетманскую булаву, которую ему будут вручать в Раде, администрации, школе, пароходстве, на заводе, стадионе и студии Довженко (она до сих пор есть).
Яростное и непримиримое желание ста процентов украинцев оплатить его «коммуналку», улучшить жилищные условия, сменить отцу автомобиль, устроить маме распродажу со стопроцентной скидкой, сосватать племянницу и пристроить родственников.
Столь же яростное желание олигархата, который в отличие от нас там есть и неплохо выглядит, поймать его на коробке с долларами, оседлать таможню и налоговую, отжать колбасный завод и автобусный маршрут, а когда не удастся - съесть это недоразумение вместе с зубными коронками (артист Боклан в роли бессменного премьер-министра Чуйко подозрительно похож на самого богатого человека Украины Ахметова Рината Леонидовича - что радует украинцев особо).
Необходимость выучить мову и давать на ней присягу, как будто иностранцам.
Сериал стал витриной умеренной российскомовной Украины, которая нам и не друг, и не враг, а так, и которая с сегодняшнего дня вверила свою судьбу исполнителю главной роли (по всей вероятности, ибо номер подписан до подведения итогов голосования).
Нас, москалей, всегда дивил энтузиазм, с которым люди с русскими фамилиями на чистом русском обозначали себя украинцами и принимались козлить таких же русских, но живущих по нашу сторону границы.
Сегодня на их улице праздник.
Верящие в сказки избиратели В. А. Зеленского решили под названием Украина построить у себя вторую Россию, но без отягчающих обстоятельств, которые так удобно списать на соседа. Без пьянства, коммунизма, унылого пейзажа, злобы, налогов и азиатов (тут уже слышен дистиллированный украинский расизм).
Без воровства, наконец.
На последней фразе москаль, хоть раз бывавший у соседей, падает хохотать до икоты, до визга, до слез, стекающих в уши.
Но его не слышат. Молодым государственностям свойственно считать себя подарком Бога человечеству (США с Израилем перед глазами), и Украина не исключение. Все, что плохо, - наше. Все остальное - их, и за эту прекрасность мы должны им платить дань, хотя дань платят монголо-татарам, а это мы и есть.
Главной издержкой остается ридна мова, но они готовы ее платить, давясь и коверкая речевой аппарат, - над чем тоже потешается Зеленский, о чем вскоре пожалеет.
Хамства до нас в сериале нет, разве что часто кричат «Путина свергли!» в качестве бородатой шутки.
Врагом обозначена готовность основной массы украинцев тырить все, что лежит, ибо в хозяйстве и веревочка сгодится. Серии к 16-й, когда честность авторов уже переходит границы, начинает казаться, что врагом президента Голобородько является весь его подмандатный народ. Папа, Рада, сестра, премьер, сватья, кумовья, жены одноклассников, соседи, гайцы, управдом и выдра-журналистка Клименко, спрашивающая со всех за коррупцию с целью лично возглавить антикоррупционный комитет, - в чем немедленно опознаются манеры занятой тем же и в жизни выдры Татьяны Черновол.
Воюя с ними, Зеленский даже временами перестает быть мажором, которого мы привыкли видеть в передачах «95-го квартала». Тянется ввысь на турнике, как на логотипе студии.
Но - судя по предвыборным заявлениям - родина тянет обратно.
Он же теперь лицо страны. Истый украинец.
И не друг, и не враг, а так.
Пан Президент из «Кабачка «13 стульев».
P. S. Кстати, никто не помнит фамилию основателя «Кабачка»? Будете смеяться. Зелинский была его фамилия.
«СЛУГА НАРОДА»
Украина, 2015 - 2019.
Реж. Алексей Кирющенко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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