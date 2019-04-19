Александр Дрозденко: «Людям не нужны рывки и рекорды, они хотят изменений к лучшему день ото дня»

В этом году выступление главы региона было более продолжительным (Александр Дрозденко говорил почти полтора часа) и содержательным. Губернатор решил изменить тактику отчета: сначала рассказать о благоустройстве, социальной поддержке, образовании, здравоохранении и культуре. А экономические показатели озвучить в конце. Но самая главная особенность доклада заключалась в том, что, говоря о достижениях и планах власти, губернатор постоянно делал упор на вопросы, касающиеся непосредственно ленинградцев.

- За большими цифрами, рекордами и показателями мы не должны забывать о том, как живется ленинградцам, - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Обеспечить стабильный рост сложнее, чем выполнить рывок. А жители Ленобласти хотят видеть не рывки и не рекорды, они хотят видеть изменения к лучшему день ото дня. Мы должны сменить лозунг «Ленинградская область – область успешных инвестиций» на «Ленинградская область – область успешных людей».

Корреспондент «Комсомолки» внимательно выслушал губернаторский отчет и собрал самые важные и интересные моменты.

Комфорт - каждому

- «Комфортно» должно быть везде – и в местах нового строительства, и в крупных поселениях, и в сельской местности. Комфортная среда для жизни – это то, что должно быть обеспечено для каждого жителя Ленинградской области, - считает губернатор. - Сейчас, говоря о среде обитания, мы имеем в виду благоустроенные дворы, парки, общественные пространства, торговые, развлекательные, спортивные объекты, парковки.

Приоритетная программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в регионе с 2017 года. За это время на проекты по благоустройству дворов и общественных пространств было направлено более 2 млрд рублей. А в 2020 году Ленинградская область на 30% увеличит финансирование проектов по благоустройству городов и поселений. При этом жители Ленобласти принимают активное участие в создании комфортной среды и эта совместная работа будет не только продолжена, но и усилена. Ведь если человек лично занимается решением того или иного вопроса, он меняет свое отношение к собственной роли в развитии гражданского общества.

Свалки ликвидируют

К 2024 году Ленинградская область полностью избавится от мест несанкционированного размещения отходов. А таких в регионе хватает, ведь больше половины мусора на областные земли попадает из Петербурга. Так что «Мусорная реформа» назрела давно.

- Для Ленинградской области она влечет за собой создание новых и реновацию действующих полигонов, строительство современных заводов по переработке мусора. Мы также намерены сформировать комплексную систему обращения с отходами, рекультивировать территории, на которых размещались несанкционированные свалки, создать условия для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов, – уточнил Александр Дрозденко.

Кроме того, губернатор поручил ответственным лицам обеспечить условия для ликвидации до 20% несанкционированных свалок ежегодно.

Бедных быть не должно…

Минимальный доход жителей Ленобласти к 2021 году сравняется с прожиточным минимумом. А это значит, что через два года в регионе не должно остаться бедных. Конечно, понятие «уровня бедности» для каждого свое, но ведь начать можно и с малого.

- Мы - первый регион, который берет на себя обязательство избавиться от бедности хотя бы на таком уровне, - говорит Александр Дрозденко. - Для этого будем вводить пособие по бедности и расширим практику применения «социального контракта».

Сегодня различными мерами социальной поддержки пользуется более полумиллиона жителей Ленинградской области (всего в регионе проживает порядка 1,9 млн человек - прим. ред.). В 2018 году был увеличен размер социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ветеранам труда Ленинградской области.

В 2018 году в Ленобласти стал действовать Социальный кодекс - благодаря этому меры соцподдержки стали более точечными и справедливыми. Регион на этом не останавливается, оказывается поддержка многодетным, малоимущим, социально незащищенным категориям граждан.

… и обманутых дольщиков тоже

Увы, проблема обманутых дольщиков знакома многим россиянам. С одной стороны шокирующей статистики нет: в Ленобласти, например, площадь проблемных домов сегодня составляет всего 4,5% от введенных за последние пять лет 10 млн кв метров жилья. Но ведь за сухими цифрами стоят судьбы людей.

- Вопрос долгостроев будет находиться на моем постоянном контроле и контроль будет до тех пор, пока на территории области не останется ни одного обманутого дольщика, - заявил глава Ленинградской области. - Сейчас мы ведем переговоры с АО «ДОМ.РФ» по поводу получения 10 млрд рублей, которые пойдут на завершение проблемных жилых объектов.

Немного о приятном: в прошлом году в Ленинградской области в эксплуатацию было введено 23 многоквартирных дома, которые числились проблемными. В итоге ключи от своих квартир получили 4600 человек. Сейчас на территории области остается 37 многоквартирных домов, которые можно отнести к проблемным - их также планируется поэтапно вводить в эксплуатацию.

В своем послании губернатор не раз упомянул о том, что Ленинградская область должна стать областью успешных людей. Автор фото: пресс-служба Ленинградской области.

Экономика догоняет Китай

2018 год стал лучшим за всю историю Ленинградской области по экономическим показателям. По предварительным подсчетам в 2018-м в область удалось привлечь инвестиций в размере 470 млрд рублей. Это на 26% больше, чем в 2017 году, при этом 2017 год был успешнее 2016, а он, в свою очередь, лучше 2015.

- Доля инвестиций в валовый региональный продукт Ленобласти в 2018 году может достигнуть 44%, а это один из лучших мировых уровней, близко к уровню Китая, который нам часто приводят в пример, - сообщил губернатор. - Причем 60% инвестиций 2018 года – это вложения в инфраструктуру региона. Экономические успехи внушают уверенность в том, что мы сможем решить абсолютно все проблемы региона.

«Ленинградский участковый»

Ленинградская область запускает программу поддержки районных участковых, в рамках которой каждый такой сотрудник полиции получит по автомобилю повышенной проходимости, и служебное жилье с правом собственности на него через 10 лет службы.

- Мы хотим воспитать в районах своих участковых Анискиных, которых будут знать жители, которые будет знать все семьи своего участка и заниматься профилактикой правонарушений, – подчеркнул Александр Дрозденко.

Нет «социалки» - нет стройки

Губернатор предложил новые правила игры для недобросовестных застройщиков: выдача разрешений на строительство нового жилья в Ленинградской области будет зависеть от «долгов» компании по соцобъектам.

Александр Дрозденко поручил комитету Госстройнадзора взять под особый контроль синхронизацию строительства в районах массовой застройки жилых домов и детских садов, школ. И если компания будет задерживать социалку, она не получает разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию.