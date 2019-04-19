2019-04-19T15:14:31+03:00
Звезды

Бузова прогулялась по Москве в прозрачном пеньюаре

Поющая ведущая вызвала шок у публики
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова не перестает удивлять своих поклонниковОльга Бузова не перестает удивлять своих поклонниковФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ольга Бузова предстала в смелом наряде. Поющая ведущая накинула на хрупкие плечи прозрачный пеньюар со страусиными перьями.

Ольга Бузова не перестает удивлять своих поклонников. То и дело она публикует в своем блоге откровенные фотографии. Не так давно знаменитость предстала в кружевном черном боди в домашней обстановке. Теперь поющая ведущая в исподнем вышла в люди.

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Бузова в пеньюаре обратилась к незнакомцу
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"Тебе понравилось?", - подписала фото Ольга, обращаясь к таинственному незнакомцу. Бузова снялась в прозрачном пеньюаре в перьях, лифчике и утягивающих шортах кислотного цвета. Образ телеведущей дополнили туфли-лодочки.

Подписчики певицы были шокированы внешним видом певицы. Они в одни голос раскритиковали ее эпатажный образ. Многие возмутились, почему Ольга позирует в пеньюаре прямо на улице.

"Ой! Что-то неудачный комплект", "А почему на улице?", "Какой ужас!", "Оля, это что за цвет твоего наряда, и наряд очень опасный, так и украсть могут", "Не для улицы. Только в апартаментах ходить в таком наряде", "В пеньюаре на улице - это слишком", "Образ ужасный! Как бабка в пижаме!", "Попугай Кеша", "Ужас какой", "Чудо в перьях", "Бузова сошла с ума", - возмутилась публика.

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Мне подруги говорили не будь дурой. Он с твоим сердцем поиграет и опять обманет. Но я не верю, что у нас с тобою так будет. И словно бабочка лечу на твое пламя...
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ИСТОЧНИК KP.RU

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