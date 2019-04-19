Бузова прогулялась по Москве в прозрачном пеньюаре

Ольга Бузова предстала в смелом наряде. Поющая ведущая накинула на хрупкие плечи прозрачный пеньюар со страусиными перьями.

Ольга Бузова не перестает удивлять своих поклонников. То и дело она публикует в своем блоге откровенные фотографии. Не так давно знаменитость предстала в кружевном черном боди в домашней обстановке. Теперь поющая ведущая в исподнем вышла в люди.

buzova86 Бузова в пеньюаре обратилась к незнакомцу

"Тебе понравилось?", - подписала фото Ольга, обращаясь к таинственному незнакомцу. Бузова снялась в прозрачном пеньюаре в перьях, лифчике и утягивающих шортах кислотного цвета. Образ телеведущей дополнили туфли-лодочки.

Подписчики певицы были шокированы внешним видом певицы. Они в одни голос раскритиковали ее эпатажный образ. Многие возмутились, почему Ольга позирует в пеньюаре прямо на улице.

"Ой! Что-то неудачный комплект", "А почему на улице?", "Какой ужас!", "Оля, это что за цвет твоего наряда, и наряд очень опасный, так и украсть могут", "Не для улицы. Только в апартаментах ходить в таком наряде", "В пеньюаре на улице - это слишком", "Образ ужасный! Как бабка в пижаме!", "Попугай Кеша", "Ужас какой", "Чудо в перьях", "Бузова сошла с ума", - возмутилась публика.