«Хотите реформ, будет вам реформа!». Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал кардинальные изменения в политикуме республики

В пятницу президент Белоруссии выступил с очередным посланием парламенту и народу страны. В котором прозвучали не просто новые нотки, а были анонсированы кардинальные изменения в политическом пространстве республики.

Что и о чем сказал Лукашенко?

О СУВЕРЕНИТЕТЕ БЕЛОРУССИИ И О ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ РАЗДЕЛА:

- В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места никаким компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность... Много сейчас болтовни, что Белоруссию куда-то включат и поделят. Да невозможно это сделать, потому что уже родились свободные и независимые белорусы. Они родились суверенными и независимыми. Кто посмеет уничтожить Белоруссию, — президент, правительство, — они будут прокляты ими.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНСТИТУЦИИ И РЕФОРМЕ ГОСВЛАСТИ:

- Мне задают часто вопрос, и даже публично иногда - хотел бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю - нет. Я бы не хотел... Мы еще не выработали даже концепцию этой (новой - прим. авт.) Конституции. Эта концепция появится только тогда, когда я получу окончательные предложения от разных слоев нашего общества.

- Белоруссия уже прошла тот этап, когда стране была нужна вот такая сильная исполнительная власть, какая у нас есть. Надо не властью делиться, власть неделима. Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти... Чтобы за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будут осуществлять структуры по разным направлениям. Варианты уже отработаны - тот же Комитет госконтроля, другие министерства и ведомства.

- Это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался.

- Что касается будущего главы государства - он должен быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам. (...) Он должен исполнять как глава государства, прежде всего, кадровые вопросы, подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нам нормальных руководителей.

О БУДУЩИХ РЕФОРМАХ:

- Я сделаю любую реформу, которую вы сможете выдержать. Я ж не ретроград. Хотите реформ, будет вам реформа. Но есть у нас люди, которые при слове «реформа» под плинтус лезут.

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ГОСУДАРСТВЕННОМ ДВУЯЗЫЧИИ:

- Я же вас просил — не поднимайте этот вопрос вообще, он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка: русский и белорусский! Не украинский, не российский. Вы понимаете? Русский, в который мы душу вложили. Люди гибли, воевали. Это наше общее достояние! Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык, если сердце — белорусский язык. Что вы хотите потерять?

О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ:

Сажаю и буду сажать. За то, что они творят! Как можно простить, если ты бедноту обираешь. Угрожая при том! Не дали тебе — не бери. И все будет нормально, будешь жить на свободе. Как меня мама учила, чужого не бери!

Кроме того, президент Белоруссии обозначил сроки грядущих выборов. Выборы в парламент, Палата представителей Национального собрания, которые должны были пройти не позднее 10 сентября 2020 года, он предложил перенести на год нынешний, причем провести их в день Великой октябрьской Социалистической Революции - 7 ноября 2019-го. Благо этот день в республике выходной.

А вот президентские выборы должны состояться в 2020-м году. И на их проведение не повлияют, по словам Лукашенко, никакие факторы: ни внутренние, ни внешние.

- Я не будут здесь искать какую-то выгоду для сохранения власти... Президентские выборы должны состояться в 2020 году. В 2020 году они пройдут, что бы ни случилось в нашей стране, в строгом соответствии с законом в установленные сроки. Мы не будем играться с народом, мы не будем устраивать политические игры… Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки.

Похоже в Белоруссии грядут большие перемены. И не только в отношении превращения республики из президентской в парламентскую.