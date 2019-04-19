Константин Залесский: Гитлер предлагал уничтожить Ленинград «как ненужный материал»

ОТЕЦ РЕЙХА

- Когда говорят о преступлениях нацизма сегодня, с преступлениями лично Гитлера их иногда разделяют — но в рейхе ничего не происходило без его ведома!

- Да, с фактологической точки зрения преступления нацистского режима, пожалуй, все-таки несколько шире, чем собственно страшные деяния Адольфа Гитлера. Но при том надо понимать, что государство, фюрерское, создавал лично Гитлер. Это признавали все нацистские руководители. Тогда звучало «Третий рейх - это Гитлер, а Гитлер — это Третий Рейх».

- Это было нацистское, основанное на расовой ненависти государство Гитлера?

- Да, и термин «гитлеризм» - он оправдан и адекватен исторической правде. В этом смысле между Гитлером и нацистским режимом можно ставить знак равенства. При том, что в 1946-м возникло большое желание поставить знак равенства между Гитлером и режимом - и всех остальных его соратников оправдать. Эту тенденцию хорошо восприняли преступники, которых судили в Нюрнберге. Но ответственность с его приближенных, составляющих этот режим, это не сняло.

ЕГО ЛАГЕРЯ

- Те, кто упирая на историчность фигуры Гитлера, отводят глаза, когда заходит речь о его преступлениях, обычно «скороговоркой» упоминают, сколько людей по приказу Гитлера уничтожили в лагерях. Одни говорят о 2,5 миллионах жертв. Другие называют страшную цифру в 6 миллионов человек.

- Статистики точной нет. Есть разные данные по поводу погибших в гитлеровских концлагерях евреев. От трех до шести миллионов. Последняя цифра звучала и на Нюрнбергском процессе — она включала все сведения, которые смогли на тот момент собрать. Это не список, это оценочные данные. Сколько историков — столько и мнений. По разному считают. Например, бралась численность еврейского населения рейха в 1937-м - и их численность на территории Германии летом 1945. Тут не учитывалась эмиграция, естественная смертность. На Западе распространено мнение, что ближе всего к истине цифра в 4 миллиона погибших в концлагерях.

- Никто до Гитлера в Европе не создавал всеобщую систему подавления человеческой личности и массового уничтожения?

- Автор чудовищной идеи — Гитлер. Ее исполнение — его приближенных. Надо напомнит ь, что практически все лагеря уничтожения располагались в Восточной Европе, в Польше. Лагеря концентрационные и лагеря уничтожения — это принципиально разные вещи. В концлагерях содержали военнопленных и других угнетенных. Их заставляли работать «на благо рейха». А лагеря уничтожения располагались на польских территориях. В Освенцим (Аушвиц) - на немецкой тогда земле, а сейчас на польской, привозили эшелонами людей и уничтожали их в газовых камерах. В концлагерях же людей ломали - и получали рабский труд, малоэффективный, но бесплатный.

- Режим в лагерях на «восточных землях» был жестче, чем на «западных?»

- Оккупационный режим сильно отличался от страны к стране. В таких гигантских масштабах «лагерную страну» смог создать только Гитлер. Так называемый «новый порядок».

ГОРЕ СЛАВЯН

- Гитлер отправил славян в число «неполноценных народов», наравне с евреями и цыганами?

- Он поначалу не предусматривал полное уничтожение славян. Предполагалось «снизить их популяцию» до численности, необходимой «для обслуживания германского народа». На первом этапе, по прикидкам Гитлера, должно было умереть около 20-30 миллионов. На оккупированных территориях в СССР и произошло.

- Гитлер свой людоедский план выполнил?

- В целом, да. По его «расовой шкале» славяне располагались внизу гитлеровской «расовой лестницы» Но чуть-чуть выше евреев и цыган. Гитлер считал славян «нетворческой нацией». Полагал, что они могут только подчиняться и быть рабами. А евреев Гитлер считал «нетворческой нацией», которая «мешает жить и мешает творческому развитию немецкого народа». Цыган же Адольф полагал нацией асоциальных элементов - и потому по его мнению также подлежащую уничтожению.

- Нынешние ультра-националисты в Прибалтике вспоминают о Гитлере с ностальгией...

- Эстонцев и латышей он считал близких по крови германцам, но все-таки «с плохой кровью». По мнению Гитлера их можно было бы частично онемечить, а частично использовать как управленцев среднего звена на «восточных землях». Англичан Адольф, в общем, приравнивал к немцам. Мол, та же арийская кровь. Французы по рассуждениям фюрера — «плохая кровь», но лучше чем у славян. Скандинавы — «хороший генетический материал» , который подлежит онемечиванию и почти на равных с германцами.

ПРАХ ГОРОДОВ

- Гитлер собирался уничтожить все европейский столицы кроме Вены и Праги, а Ленинград должен был стерт с лица земли одним из первых?

- Все что создано в мире, как н утверждал — создано германской кровью. Да, такая у фюрера была концепция. Если что-то толковое и построено в России - это построено немцами-эмигрантами. И эту германскую кровь надо изъять из состава русского народа, а если ее не изъять — то они смогут ее поднять против немцев. Гитлер так и говорил — уничтожить всех. Город Ленинград предполагалось уничтожить как «ненужный материал».

- Гитлеровские войска выжигали деревни на Украине, в Белоруссии, в России — в отличии от западных захваченных территорий?

- Выжигались. На западном фронте военные действия были менее активны. На территории СССР немцы жгли наши деревни, в основном, как противодействие партизанскому движению.

- Гитлер распорядился вывезти все оборудование с заводов, которые работали на оккупированной советской территории?

- Да, но с Запада оборудование иногда тоже вывозилось. ОДнако в Западной и Центральной Европе предприятия при оккупации обычно передавались под немецкое управление. Промышленность Франции и Чехословакии перешла под контроль Германии в общем без разрушений — и немцам не было нужды вывозить оттуда станки в Германию. Потому что на месте они могли работать спокойно. В СССР эта проблема стояла более остро. Россия для Гитлера была резервуаром для содержания армии. Герберт Бакке, рейхс-министр сельского хозяйства и продовольствия (кстати, родившийся в Батуми!) выдвинул пан «Голод», который Гитлер принял в мае 1941-го. Его суть - Германия не может себе позволить содержать 3-х миллионную армию, которая воюет против СССР.

- А если все же будет содержать сама?

- Тогда ухудшится жизнь населения Германии. И потому армия должна содержаться за счет оккупированных территорий. И изначально закладывалось, что люди на этих территориях будут умирать от голода. Это было предусмотрено до начала военных действий. В фюрерском государстве верховный фюрер делегировал свои права нижестоящим. В Германии фюрер был на каждом уровне. Но все подчинялись одному, Гитлеру. И именно он несет ответственность за все. Он на все давал добро. Хотя, по свидетельствам очевидцев, Гитлер был довольно ленив, и он мало вникал в подробности. Он давал общие указания — они выполнялись Герингом, или Гимлером, или Геббельсом

- Что человечество должно вменять Гитлеру в вину в первую очередь?

- Создание системы , основанную на ненависти к человечству. Противопоставление одной расы другим. И при это эта система была агрессивна. Экспансивная. Она обязана расползаться в ширь, поглощать другие народы и насаждать диктатуру. Уничтожение Гитлером людей — это следствие. Она в себе закладывала подавление людей вплоть до их уничтожения рас. И переформатирование картины всей земли.

Гитлер с 1933-го года шел к войне. Если бы он не начал войну - у Германии рухнула ее экономика.