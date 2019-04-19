2019-04-19T21:10:22+03:00
Экономика

Церемония вручения всероссийской телевизионной премии ТЭФИ: прямая онлайн-трансляция

Лауреатов премии ТЭФИ объявят на торжественном мероприятии в Ялте [видеотрансляция]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Ялте проходит церемония вручения всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-капитал".В Ялте проходит церемония вручения всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-капитал".Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В Ялте проходит церемония вручения всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-капитал".

На конкурсе представлены следующие номинации: «Информационный сюжет», «Интервью», «Репортер», «Лучший репортаж в ежедневном выпуске новостей», «Лучший репортаж в еженедельно-аналитической программе», «Телепрограмма», «Документальный фильм», «Лучший интернет проект», «Лучший телеканал» и специальный приз «За вклад в развитие российского телевидения, освещающего темы предпринимательства и социально-ответственного бизнеса».

Финалистов и победителей конкурса определит специальный экспертный совет. В "звездное" жюри входят: Владимир Познер, журналист Игорь Виттель, телеведущая Мария Бондарева.

Напомним, российская премия "Тэфи" является самой престижной и известной в области телевидения.

Смотрите прямую онлайн-трансляцию церемонии вручения премии на нашем сайте.

ТЭФИ: церемония награждения победителей. Онлайн-трансляция.Смотрите торжественную Церемонию награждения победителей Всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ-Капитал в прямом эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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