Церемония вручения всероссийской телевизионной премии ТЭФИ: прямая онлайн-трансляция

В Ялте проходит церемония вручения всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-капитал".

На конкурсе представлены следующие номинации: «Информационный сюжет», «Интервью», «Репортер», «Лучший репортаж в ежедневном выпуске новостей», «Лучший репортаж в еженедельно-аналитической программе», «Телепрограмма», «Документальный фильм», «Лучший интернет проект», «Лучший телеканал» и специальный приз «За вклад в развитие российского телевидения, освещающего темы предпринимательства и социально-ответственного бизнеса».

Финалистов и победителей конкурса определит специальный экспертный совет. В "звездное" жюри входят: Владимир Познер, журналист Игорь Виттель, телеведущая Мария Бондарева.

Напомним, российская премия "Тэфи" является самой престижной и известной в области телевидения.

Смотрите прямую онлайн-трансляцию церемонии вручения премии на нашем сайте.