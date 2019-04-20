Губернатор Ленобласти поддержал субботник и побелил деревья

О том, что в эти выходные по всей Ленобласти пройдут субботники, его жители знали заранее, поэтому уже с утра прибыли на территории с инвентарем и в боевом настроении.

Планировалось, что общими усилиями за несколько часов удастся убрать накопившийся за зиму мусор, разгрести завалы, почистить дорожки и территории и побелить деревья. Какого же было удивление жителей Кудрово, когда к ним вдруг присоединился сам губернатор Ленобласти с сотрудниками администрации.Александр Дрозденко подхватил лопату и принялся копать землю, чтобы посадить свежие саженцы. Не забыл и пошутить, что у местных-то лопаты могут быть и побольше, ради таких больших дел.

В это время главы местных администрации в Мурино и Буграх тоже вышли на субботник, чтобы помочь неравнодушных жителям ближайших новостроек.

Надо отметить, что в ходе объявленного в регионе месячника благоустройства возле школы №1 в Западном микрорайоне Мурино уже появилась новая зеленая зона — вдоль ручья были высажены саженцы липы, рябины и клена. Деревья закуплены строительными компаниями, которые ведут свою деятельность во Всеволожском районе: «Полис-групп», «Тин групп», «Евроинвест», «Арсенал», «Петрострой», «Мавис», «Сетл сити».

В Буграх субботник прошел на территории около военного мемориала «Землянка».Убрали мусор и прошлогоднюю листву, подкрасили стволы деревьев.

«Сегодня мы работаем на территориях, по которым к нам больше всего поступало жалоб от местных жителей. Как правило, это «бесхозные» участки. Мы приводим их в порядок и договариваемся с местными администрациями, кто в дальнейшем будет обеспечивать на них чистоту и порядок», — рассказал Александр Дрозденко на своей страничке в соцсетях.

drozdenko_au Чем больше своих сил и времени вкладываем в благоустройство, тем меньше желание потом портить и мусорить Сегодня вместе с жителями новостроек и строительными компаниями на субботнике в Мурино, Кудрово и Буграх. Работаем на территориях, по которым было больше всего жалоб, как правило это "бесхозные" участки, а заодно договариваемся с администрациями и строителями, кто в дальнейшем будет поддерживать здесь порядок. На субботник не последний выезд - обязательно поедем на уборку к блокадному мемориалу "Разорванное кольцо". За саженцы лип и рябин спасибо строителям: Полис-групп , Тин групп , Евроинвест , Арсенал , Петрострой , "Мавис", Сетл сити . #ленобласть #дрозденко #субботник #кудрово #мурино #бугры #вместе

Губернатор отметил, что с середины апреля по середину мая субботники проходят во всех городах и поселениях области.

"Чем больше своих сил и времени вкладываем в благоустройство, тем меньше желание потом портить и мусорить", - подытожил он и добавил, что непременно дальше отправится на уборку к блокадному мемориалу "Разорванное кольцо".

А поскольку в соцсетях обратная связь мгновенная, то жители тут же поблагодарили главу региона за помощь и участие под его постом о субботнике.

"Огромное вам спасибо за наш чистый уголок (Мурино), – написали жители новостроек . – За два года не было сделано столько, сколько за пару дней до вашего прибытия. Одно ваше присутствие творит чудеса. Приезжайте к нам почаще», «Александр Юрьевич, какой Вы молодец! Подаете всем положительный пример!», "Хорошо, когда выходят на субботник все, тогда любое дело быстро спорится!"