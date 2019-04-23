2019-04-23T17:50:19+03:00
Политика

Медведев не исключил запрета пластика в России

И поручил разработать курс экологического образования для школьников
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Комментарии: comments7
Участники форума попросили Медведева помочь подтолкнуть россиян к раздельному сбору мусора. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССУчастники форума попросили Медведева помочь подтолкнуть россиян к раздельному сбору мусора. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Изменить размер текста:

Во вторник Дмитрий Медведев встретился с участниками всероссийского экологического форума «Чистая страна», который проходил в одном из самых загрязненных городов России - Челябинске. В сам Челябинск премьер не полетел и вместо этого пригласил участников форума в свою подмосковную резиденцию «Горки». Обсуждали все подряд - от современных мусоровозов до тарифов на вывоз мусора и отказа от пластика.

- Пластик является существеннейшей угрозой всей планете. Сейчас появились дополнительные компоненты, которых раньше не было, способные с успехом заменить пластиковый материал. Ряд стран уже рассматривают возможность введения запрета на использование пластика. Может быть, мы когда-нибудь к этому тоже придем, - понадеялся Медведев.

Участники форума попросили Медведева помочь подтолкнуть россиян к раздельному сбору мусора.

- По поводу стимулирования граждан к раздельному сбору, включая нормативы накопления и вычеты из тарифа, я полностью с этим согласен. И поручения на эту тему дам, - пообещал Медведев, а потом добавил, - все начинается с нас самих. Я сегодня у себя тут прогуливался, посмотрел - баки стоят разные: один для бумаги, другой - для всяких стеклянных отходов. Раздельный сбор мусора должен стать частью экологического проекта по всей стране. За границей к этому привыкли, десятилетиями у них это на автомате.

Говоря о тарифах на вывоз мусора, Медведев рассказал, что подписал постановление, которое позволит регионам их снижать. А еще поддержал идею создания специализированного сайта, на котором будут размещаться все данные об экологической ситуации в регионах. По мнению премьера, такой ресурс стоит создать под эгидой Росгидромета. Медведев также согласился с идеей подготовить курс экологического образования для школьников.

- У нас нет какого-то единого комплексного курса на эту тему. И мы смотрим на предмет с разных сторон, не понимая, каковы, например, экологические последствия той или иной программы и проекта. Что-то подобное, наверное, нужно было бы попробовать сделать и для средней школы. Давайте дадим поручение министерству просвещения этим позаниматься, подготовить концепцию и, может быть, какой-то единый комплексный курс такого рода экологического воспитания, - сказал Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена КРИВЯКИНА

 
Читайте также
Как 28-летняя домохозяйка победила бравого подполковника и стала мэром
Корреспондент "КП" Владимир Ворсобин отправился в сибирский город Усть-Илимск, который этой весной подкинул политический сюрприз всей России. Мэром здесь выбрали девушку, вообще просившую за нее не голосовать
Жириновский: никогда не поздно исправить ошибки!
Великий русский философ Петр Чаадаев 150 лет назад сказал: «Пока из наших уст не вырвется признание во всех ошибках нашего прошлого, пока из наших недр не исторгнется крик боли и раскаяния – мы не увидим спасения»
"Не хочется верить, что вы оправдываете терроризм": Захарова раскритиковала ОБСЕ за требование освободить арестованных экстремистов в Крыму
Международная организация вступилась за 24-х сторонников запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир", взятых под стражу в Симферополе
Новости 24
Нетаньяху хочет назвать населенный пункт на Голанах в честь Трампа
Более 20% смертельных ДТП на российских дорогах происходит по вине водителей-иностранцев
Американский студент подал иск против Apple на один миллиард долларов
Владимир Путин одобрил проект обустройства парка вместо судебного квартала на берегу Невы
Южно-Сахалинск благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
После инаугурации Зеленский готов сотрудничать с премьером Украины Гройсманом
ЦИК Украины обработал 100% бюллетеней второго тура президентских выборов: Зеленский победил
«Яндекс.Такси» будет отслеживать по частоте моргания, не засыпает ли водитель за рулем
Вице-премьер РФ Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах до 110 км/ч
В Киеве подали иск о незаконной приватизации Порошенко кондитерской фабрики
Помощник президента анонсировал встречи Путина в Пекине
Павел Деревянко сыграет тренера по волейболу в новом сериале
Эксперт оценил учения Вооруженных сил Украины по захвату судов
ПНС опровергли заявления Армии Хафтара о сбитом самолете
В Ховрино горит крыша многоэтажного жилого дома
Гормост опроверг информацию о большом скоплении воды в Лефортовском тоннеле
ГИБДД предложила снизить скорость для водителей с детьми
В Совфеде прокомментировали заявление депутата Европарламента, выступающего против "Северного потока-2"
Эксперт рассказал об опасности зарядки смартфона до 100%
Мотоциклист выжил после падения с 15-метровой скалы
Менеджмент СМИ2 объявил об уходе из компании после смены гендиректора