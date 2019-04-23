Медведев не исключил запрета пластика в России

Во вторник Дмитрий Медведев встретился с участниками всероссийского экологического форума «Чистая страна», который проходил в одном из самых загрязненных городов России - Челябинске. В сам Челябинск премьер не полетел и вместо этого пригласил участников форума в свою подмосковную резиденцию «Горки». Обсуждали все подряд - от современных мусоровозов до тарифов на вывоз мусора и отказа от пластика.

- Пластик является существеннейшей угрозой всей планете. Сейчас появились дополнительные компоненты, которых раньше не было, способные с успехом заменить пластиковый материал. Ряд стран уже рассматривают возможность введения запрета на использование пластика. Может быть, мы когда-нибудь к этому тоже придем, - понадеялся Медведев.

Участники форума попросили Медведева помочь подтолкнуть россиян к раздельному сбору мусора.

- По поводу стимулирования граждан к раздельному сбору, включая нормативы накопления и вычеты из тарифа, я полностью с этим согласен. И поручения на эту тему дам, - пообещал Медведев, а потом добавил, - все начинается с нас самих. Я сегодня у себя тут прогуливался, посмотрел - баки стоят разные: один для бумаги, другой - для всяких стеклянных отходов. Раздельный сбор мусора должен стать частью экологического проекта по всей стране. За границей к этому привыкли, десятилетиями у них это на автомате.

Говоря о тарифах на вывоз мусора, Медведев рассказал, что подписал постановление, которое позволит регионам их снижать. А еще поддержал идею создания специализированного сайта, на котором будут размещаться все данные об экологической ситуации в регионах. По мнению премьера, такой ресурс стоит создать под эгидой Росгидромета. Медведев также согласился с идеей подготовить курс экологического образования для школьников.

- У нас нет какого-то единого комплексного курса на эту тему. И мы смотрим на предмет с разных сторон, не понимая, каковы, например, экологические последствия той или иной программы и проекта. Что-то подобное, наверное, нужно было бы попробовать сделать и для средней школы. Давайте дадим поручение министерству просвещения этим позаниматься, подготовить концепцию и, может быть, какой-то единый комплексный курс такого рода экологического воспитания, - сказал Медведев.