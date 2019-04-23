Москвич с четырехлетним сыном забаррикадировался в детской поликлинике, чтобы получить результаты анализов

Вечером во вторник, 23 апреля, 25-летний москвич Юрий Басалаев с четырехлетним сыном пришел в детскую поликлинику на Волжском Бульваре. Но плановый визит затянулся на несколько часов. Терапевт развела руками и сообщила папе, что анализов его сына, которому, к слову, уже в четверг должны делать плановую операцию по удалению аденоидов, нет. Возмущенный мужчина попытался выяснить, в чем причина и что теперь делать. Но ответы на эти вопросы так и не получил. Руководство поликлиники принять его отказалось. Тогда папаша не придумал ничего лучше, чем забаррикадироваться в медицинском учреждении.

- Если заведующая сейчас не придет и не отдаст наши анализы, мы останемся тут ночевать, - заявил он.

Но никто из медиков так и не появился. Тем временем охрана медучреждения пригрозила мужчине полицией. Но он был непреклонен.

- Мы отсюда без анализов не уйдем. Мало того, что у нас их брали по четыре раза: в вену иглой попасть не могли. Так теперь из-за халатности может операция сорваться. А у сына серьезные проблемы. У него самая тяжелая третья стадия, нужно срочно оперировать, - возмутился Юрий.

В какой-то момент мужчина включил камеру мобильного телефона и записал видео из больничного коридора.

- Надеюсь, хоть кто-то из Минздрава уведет, что тут творится, - заявил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704936" frameborder="0"></iframe> Отец с 4-х летним сыном собрались ночевать в детской поликлинике - врачи потеряли анализы.

Когда на часах был уже девятый час вечера, трансляцию оборвал погасший свет.

- Мне страшно, - хныкал на заднем плане четырехлетний Вова.

Обещанный наряд полиции так и не появился. Спустя три часа забастовки молодой отец все-таки покинул здание.

- Сына пожалел, он устал и хотел кушать. Ушли мы ни с чем. А завтра утром уже госпитализация. Уверен, что без анализов в больницу нас не примут, - возмутился он.

По словам москвича, он и раньше не был доволен работой поликлиники. Диагноз его сыну поставили в частной клинике.

- Когда пришли с заключением врачи просто головой кивнули: «Ну да, аденоиды». А сами они два года этот диагноз поставить не могли. В итоге та стадия, когда без операции уже нельзя. Так теперь еще эта подстава с анализами, - возмутился мужчина.

Уже завтра утром он снова планирует вернуться в поликлинику, чтобы разобраться, кто же виноват в потере документов.

- Анализы, наверное, придется сдавать в платном медицинском центре. Вот такая у нас медицина…

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.