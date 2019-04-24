2019-04-24T15:43:56+03:00
Общество

Всероссийский фестиваль социально значимых телепрограмм «Герой нашего времени» открылся в Калуге

На конкурс заявлено 140 работ журналистов и телекомпаний из разных регионов страны
Ирина СУХАНОВА
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На фестиваль в Калугу съехались более 60 участников из разных регионов страны. Фото: Сергей ЛЯЛЯКИН.На фестиваль в Калугу съехались более 60 участников из разных регионов страны. Фото: Сергей ЛЯЛЯКИН.
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В Калуге 24 апреля открылся XII Всероссийский фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Его участники — журналисты и телекомпании из разных регионов страны — представили на конкурс 140 работ, которые рассказывают о людях, совершивших крупные открытия, сохраняющих культуру и традиции России, добившихся успеха в разных сферах или просто неравнодушных к чужой беде. Цель конкурса - привлечь внимание общественности и СМИ к соотечественникам с активной жизненной позицией, меняющим нашу страну к лучшему. Фестиваль проводится при поддержке Правительства Калужской области и Национальной ассоциации телерадиовещателей.

В Калугу съехались более 60 участников из разных регионов страны — из Москвы и Санкт-Петербурга, Архангельска, Владивостока, Томска, Астрахани, Тулы, Калининграда, Курска и других городов. Калужскую область на конкурсе представляют работы корреспондентов ГТРК «Калуга» и «Ника». На церемонии открытия в калужском Инновационном культурном центре гостей фестиваля от имени главы региона приветствовал заместитель губернатора Дмитрий Денисов:

- Здесь представлены достойные проекты, которые имеют своего зрителя, имеют соответствующий отклик у людей, у нашего общества. «Герой нашего времени» – это творческий конкурс с очень важной содержательной частью, которая касается судеб людей. Прежде всего, это проект о человеке и его жизни, - отметил Дмитрий Денисов. - Калужская область - это центр России, со своими духовными скрепами, со своей историей. Очень важно и символично, что XII фестиваль проводится в самом центре России, в нашей области.

Гостей и участников фестиваля ждут конкурсные просмотры и насыщенная программа. Фото: Сергей ЛЯЛЯКИН.

Гостей и участников фестиваля ждут конкурсные просмотры и насыщенная программа. Фото: Сергей ЛЯЛЯКИН.

Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких поблагодарил руководство региона за поддержку и отметил доступность фестивальных мероприятий для всех жителей области, пригласив калужцев принять участие в просмотрах и разборах конкурсных фильмов. В программе фестиваля его участников и гостей ждут мастер-классы, обсуждения творческих работ, встречи с известными публицистами и документалистами, режиссерами, продюсерами и кинокритиками.

Фестиваль социально значимых телепрограмм «Герой нашего времени» проводится в России с 2007 года. Бессменным председателем его жюри остается политический обозреватель Леонид Млечин – писатель, историк, член Академии российского телевидения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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