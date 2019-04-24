На запуске нового СПГ- завода президент отметил хорошие показатели развития Ленобласти

Сегодня, 24 апреля глава государства в режиме видеоконференции дал старт первой отгрузке сжиженного природного газа на танкер газовоз Coral Anthelia на новом заводе по производству СПГ в городе Высоцке в Ленобласти. На кнопку пуска одновременно нажали глава региона Александр Дрозденко, глава НОВАТЭК Леонид Михельсон и председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов. Команду к старту выдал дистанционно президент России Владимир Путин.

В ходе своего выступления, которое транслировалось из Петербурга на большом экране на территории завода, президент сообщил, что вторая очередь будет запущена в конце 2020 года и что Россия будет последовательно наращивать темпы по сжижению природного газа. Сделал акцент президент и на отличных показателях развития Ленобласти.

«Очень приятно отметить, что Ленинградская область развивается (сейчас уже хочу сказать два слова о субъекте Федерации), в целом достигает хороших показателей в своем развитии, - заявил Владимир Путин. –Проблем, конечно, ещё много, но если региональные власти будут способствовать реализации проектов подобного рода, и не только в энергетике, но и в других сферах, в других отраслях, то, безусловно, мы будем двигаться в направлении реализации национальных проектов, о которых я многократно говорил, которые сформулированы соответствующим образом Правительством. Здесь перед нами стоят очень большие задачи. Но, конечно, развитие промышленности, развитие её отраслей, тем более таких важнейших, фундаментальных, как энергетика, является ключевым для достижения всех целей, которые мы перед собой ставим».

В свою очередь Александр Дрозденко отметил, развитие высокотехнического производства в Ленобласти проходит активно. Нынешний же проект является абсолютно новым стандартом инвестиций в регионе, который даст множество новых высокооплачиваемых рабочих мест.

«Мы будем реализовывать с «Новатэк» новый проект перевода коммунальной техники и ЖКХ на сжиженный газ. И ещё очень важно, что это первый проект в СЗФО по сжиженному газу. Мы будем оборудовать посёлки газом, будем его доставлять в отдаленные районы», — сказал губернатор Ленобласти.

Глава региона добавил, что половина общественного транспорта в регионе должна перейти на газовое оборудование в течение пяти лет. Планируется, что на первом этапе на газ должны перейти около 40 поселков Ленобласти.