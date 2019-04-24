В Подмосковье после драки с полицейскими умер 46-летний отец двукратного чемпиона по ММА Магомеда Юнусилау

Родственники и друзья 46-летнего Сулли Юнусилау, отца двукратного чемпиона по ММА Магомеда Юнусилау, винят в его смерти сотрудников полиции. По их словам, мужчина был жестоко избит на улице Гагарина в городе Орехово-Зуево. Что стало причиной конфликта между Сулли и тремя сотрудниками полиции, никто не знает.

- Он мирный человек без вредных привычек. Первым ударить точно не мог. Мы все думаем, что полицейским он просто не понравился. Внешность у него была специфической и, конечно, не славянской, - рассказал "КП" друг погибшего Давид Исмаилов.

Несколько дней после избиения за жизнь мужчины боролись врачи. Но чуда не случилось.

46-летний мужчина скончался в больнице

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми являются трое сотрудников полиции, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

- Они подозреваются в совершении преступлений "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "превышение должностных полномочий с применением насилия", - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Один из полицейских решением суда заключен под стражу. Двое его сообщников находятся под домашним арестом.

Кроме того, в рамках дела проводится проверка.

- В случае установления вины полицейских они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители, - добавили в УМВД РФ по Московской области.

Известно, что в Подмосковье 46-летний Сулли переехал несколько лет назад с женой, сыном и дочкой из Дагестана. По словам друзей, больше всего на свете он гордился сыном. 26-летний Магомед с детства увлекался единоборствами. В профессиональной карьере он одержал пять побед. Дважды становился чемпионом России по ММА.

Случившееся с отцом спортсмен никак не комментирует. Тем временем, в бойцовском клубе "Крепость", членом которого он является, публично выразили ему соболезнования.