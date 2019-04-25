2019-04-25T12:21:35+03:00
Спорт

12-летний фигурист из России впервые в истории сделал прыжок в пять оборотов

Максим Белявский пока что на тренировке выполнил элемент со страховкой [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Юный фигурист Максим Белявский.Юный фигурист Максим Белявский.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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12-летний российский фигурист Максим Белявский, в свое время выступавший на шоу "Ледниковый период.Дети", где дошел до финала, отметился ярким видео. В своем личном Инстаграме он выложил короткий ролик, на котором видно, как Максим выполняет на страховке прыжок в пять оборотов. И это получается у него успешно!

Максим Белявский работает в ЦСКА под началом тренера Сергея Давыдова. До этого Максим тренировался с Ириной Смирновой в городе Одинцово. При этом, в активе Белявского уже есть достижения - он стал вторым в старшей группе младшего возраста на чемпионате России. А в прошлом году победил в младшей группе.

Прыжок в пять оборотов пока что не удавался еще никому. Максимум для мужчин - четыре оборота, у женщин же единицы могут делать четверные прыжки.

Белявский получит право допуска к юниорским соревнованиям через год, через три - ко взрослым турнирам.

beliavskii.maxbeliavskii.max
5Т на удочке#sports #sportsmen
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ИСТОЧНИК KP.RU

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