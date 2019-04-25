12-летний фигурист из России впервые в истории сделал прыжок в пять оборотов

12-летний российский фигурист Максим Белявский, в свое время выступавший на шоу "Ледниковый период.Дети", где дошел до финала, отметился ярким видео. В своем личном Инстаграме он выложил короткий ролик, на котором видно, как Максим выполняет на страховке прыжок в пять оборотов. И это получается у него успешно!

Максим Белявский работает в ЦСКА под началом тренера Сергея Давыдова. До этого Максим тренировался с Ириной Смирновой в городе Одинцово. При этом, в активе Белявского уже есть достижения - он стал вторым в старшей группе младшего возраста на чемпионате России. А в прошлом году победил в младшей группе.

Прыжок в пять оборотов пока что не удавался еще никому. Максимум для мужчин - четыре оборота, у женщин же единицы могут делать четверные прыжки.

Белявский получит право допуска к юниорским соревнованиям через год, через три - ко взрослым турнирам.