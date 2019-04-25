Элла Памфилова: Есть надежда, что в ряде регионов фильтр будет снижен

Представляя новые цифровые проекты Центризбиркома, его руководитель отдельно остановилась на изменениях, связанных с муниципальным фильтром.

«Регионы могут уже сейчас, даже при нынешнем законодательстве федеральном, эти нормы снижать, - заявила Элла Памфилова, - Мы всё сделаем для того, чтобы в ряде субъектов федерации данный "фильтр" был снижен. Мы над этим работаем, последовательно».

Надо сказать, что еще в феврале этого года рабочая группа при президенте с участием первого замглавы АП Сергея Кириенко идею смягчения муниципального фильтра с 10% до 5% поддержала. Что означало — единороссы не боятся конкуренции со стороны других партий и, вообще, новых лиц на местных выборах.

Поскольку законопроект касается полномочий региональных властей, значит, нужны отзывы местных парламентов. Отзывы эти комитет Госдумы будет собирать до 12 июня. А там уже — старт избирательной компании. Нет, конечно, до завершения сессии нижняя палата успеет все рассмотреть – и в сентябре 2019-го граждане смогут выбирать из большего числа кандидатов, чем до смягчения. Если потенциальные кандидаты, конечно, окажутся к этому готовы.

Политолог Сергей Старовойтов, прокомментировал заявления Эллы Памфиловой и действия федерального центра относительно муниципальных выборов.

- Какой знак регионам дает центр, в данном случае, в лице главы ЦИКа?

- Что продолжается реформирование политической системы. Которая не воспринимается как нечто законченное. А предполагается, что ее необходимо модернизировать. Власть признает возможность усовершенствований. И муниципальный фильтр – одна из конфликтных точек в реформируемой системе. Это удобный способ и повод оппозиционерам объяснять свои проигрыши. Нередко в регионах оппозиционный кандидат на многих выборах – на губернаторских это происходит сплошь и рядом – не имея никаких ресурсов для победы на выборах, ни влияния, ни авторитета, ни групп поддержки и финансирования, сознательно заявлялись на выборы, и не проходили фильтра. Потому что не могли его пройти. И начинали поддерживать свой образ гонимых оппозиционеров.

- Власть это понимает?

- Конечно! И смягчая муниципальный фильтр с оной стороны старается лишить оппозицию недобросовестного аргумента в политическом споре – ведь споры эти были обращены к избирателям. К обществу как к некоему арбитры в споре между властью и оппозицией. С другой стороны, наряду с цифровыми технологиями – на выборах в Мосгордумы будет возможность цифрового голосования, снижение муниципального фильтра, это все реакция федеральной власти на запрос на либерализацию выборных процедур.

- Власть не боится оппозиции?

- И это тоже. Не боится роста голосования. Потому что цифровое голосование может привести к росту явки. Есть опыт наблюдения за тем, как реализовывался муниципальный фильтр. И те решения, которые принимаются, говорят, что рисков не будет при снижения этого фильтра, Да, это даст возможности появления большего числа кандидатов на выборах, которым станет проще пройти регистрационные процедуры. Но рисков для политической стабильности в стране эта ситуация не создаст. А политическую конкуренцию подстегнет. Мы наблюдаем процесс либерализации российской политической системы.

- Но оппозицию все-равно пригласили к более активному участию в выборах.

- По сути, да, Власть говорит – барьеров становится меньше, участвуйте в практической политике! Побеждайте на выборах в рай и в горсоветы! Но нет же, они туда не идут, им не интересно…