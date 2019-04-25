Кубок Стэнли лично попрощался с Александром Овечкиным

В ночь на четверг прошлогодний обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» проиграл седьмой матч серии плей-офф «Каролине» и вылетел из турнира. Все болельщики в шоке. Такой развязки первого раунда никто не ждал.

«Дорогой Овечкин, я не говорю «прощай», я говорю «до встречи».

С уважением, Кубок Стэнли», - появилась надпись в официальном Твиттере популярного турнира.

А ведь в этой серии было множество драматичных моментов. И драка Овечкина с 19-летним нападающим «Каролины» Андреем Свечниковым, где молодой парень был отправлен в нокаут. И яростные протесты капитана «Вашингтона», когда в шестом матче не засчитали его шайбу, которая могла перевернуть ту проигранную встречу. И отличные голевые показатели Александра Великого, которые тем не менее не помогли его команде пройти дальше.

На помощь Ковальчуку

Зато Овечкин уже свободен. А это значит, что он вместе со своими партнерами по «Вашингтону» Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым может поехать на чемпионат мира. Им всем под утро после поражения уже пришло приглашение из сборной России. И если они приедут, то у нас будет суперсборная, какой не бывало на чемпионатах мира уже много лет.

Сейчас наша национальная команда находится в Риге, где проводит две контрольные игры со сборной Латвии. (В первой из них наша команда победила - 4:2, отыгравшись, кстати, с 0:2.) А капитанит в ней Илья Ковальчук, который со своим «Лос-Анджелесом» провалил сезон в НХЛ и мечтает реабилитироваться в игре за сборную.

Звездный десант

Скрасить себе остаток сезона могут и другие наши мегазвезды, чей сезон за океаном завершился раньше времени. А это не кто иной, как Евгений Малкин, чей «Питтсбург» на этот раз тоже сразу вылетел из плей-офф. А ведь совсем недавно «Пингвины» дважды (в 2016 и 2017 годах), брали главный трофей североамериканского хоккея.

А если к ним прибавить еще и лучшего бомбардира этого сезона Никиту Кучерова из «Тампы», набравшего в регулярном первенстве НХЛ по системе «гол+пас» рекордные для российских хоккеистов 128 очков, то у нас получится потрясающая команда. При этом у ребят еще осталось достаточно сил, ведь и «Питтсбург», и «Тампа» проиграли свои серии всухую - 0 - 4. Плюс нереализованные амбиции...

В сборной тесно

Кроме корифеев в команду Ильи Воробьева вызваны и другие энхаэловцы, но приехать смогут не все. У кого-то новый контракт в подвешенном состоянии, других могут не отпустить клубные врачи. Но в любом случае многим из нынешнего состава придется потесниться.

К примеру, после победы ЦСКА в Кубке Гагарина приглашение в сборную получили сразу семь московских армейцев. Но сколько из них в результате поедет на чемпионат мира, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая?