2019-04-25T18:48:46+03:00
Общество

Ряд котельных Ленобласти планируют перевести на сжиженный газ

Речь идет о 40 пилотных поселках
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Ленинградская область и компания "Новатэк", построившая в регионе СПГ-завод "Криогаз-Высоцк", договорились о реализации проекта поэтапного перевода общественного транспорта и коммунальной техники на газомоторное топливо. В ближайшее время власти Ленобласти планируют перевести ряд котельных в поселках на сжиженный газ.

"С учетом принятия в Ленинградской области закона о льготировании автомобильного транспорта по транспортному налогу для тех, кто переходит на газомоторное топливо, мы начинаем новый проект: это поэтапный перевод дорожной техники, коммунальной техники, общественного транспорта на сжиженный газ, на газомоторное топливо", – сказал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что развитие высокотехнического производства в Ленобласти проходит активно. Нынешний же проект является абсолютно новым стандартом инвестиций в регионе, который даст множество новых высокооплачиваемых рабочих мест.

"И, конечно, мы хотим использовать такие проекты как точки роста Ленинградской области", - подчеркнул глава региона.

Кроме того, Ленобласть уже в скором времени рассматривает возможность перевода котельных в отдаленных районах на сжиженный природный газ.

«Для этого нам будет необходимо построить подземное хранилище газа, который будет подаваться на котельные и в дома ленинградцев. На первом этапе может идти речь о 40 пилотных поселках, где такая технология может быть использована. Кроме того, понадобится компания-оператор, которая будет обеспечивать реализацию такого проекта», —заявил губернатор Александр Дрозденко.

Отметим, что ранее 15 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве на 2019-2021 годы. В целом к 2021 году планируется построить пять источников газоснабжения (ГРС Саперное, ГРС Коммунары, ГРС Приозерск, ГРС Рассвет, ГРС Подборовье), 591 километр межпоселковых газопроводов, 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 5 физкультурно-оздоровительных комплексов (Тихвин, Первомайское СП, Светогорск, Ивангород, Низино). Кроме того будет реконструирована одна газораспределительная станция (Ильичево). Также будет рассмотрена возможность реконструкции еще одного источника газоснабжения (ГРС Сясьстрой).

ИСТОЧНИК KP.RU

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