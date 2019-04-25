Почему россиянам жизнь в кайф?

ВЦИОМ регулярно мониторит уровень счастья тех, кто живет на одной седьмой части суши. И свежий опрос показал, что, несмотря на все невзгоды и санкции, 86 из каждых 100 соотечественников либо отчасти, либо полностью удовлетворены своей жизнью! Уровень этот замеряют с 90-х. И вот к весне 2019-го он несколько неожиданно для многих достиг максимума!

Неудивительно, что наиболее оптимистичны те, кому от 25 до 34 лет — 90% респондентов этого возраста частично или абсолютно счастливы, у них есть работа, здоровье,и сексуальный партнер. И они не собираются ничего из этого терять в близком будущем. Для трети опрошенных главная составная счастья — семья. Для пятой части — здоровье свое и близких. Наконец, наличие детей и хорошая работа — составная доля счастья для 18 и 17% опрошенных соответственно.

Жизнь 5% опрошенных омрачают отсутствие стабильности, низкие зарплаты или задержки выплат. А недовольных своим бытием в собственном окружении зафиксировали 12% респондентов.

Вот как прокомментировал итоги опроса профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр СИНЕЛЬНИКОВ.

- Надо знать в подробностях, как именно ВЦИОМ считал этот индекс счастья. По социологическим опросам, в том числе тем, что проводила наша кафедра социологического факультета МГУ, когда мы просили людей по 15 жизненным ценностям указать, что они ставят на первое--третье место, как правило на первые две позиции ставили здоровье и семью. Потому данные ВЦИОМ меня не удивляют. Что касается того, почему сейчас показатели высокие — сегодня в европейской части страны хорошая солнечная погода, которая поднимает у людей настроение.

ВЦИОМ регулярно мониторит уровень счастья

То, как люди субъективно оценивают свое душевное состояние на данный момент — обычно довольно мало связано с их объективным материальным положением, например. Это, скорее, слепок настроения, иногда сиюминутного. Или, например, вопрос о связи рождаемости с материальным положением. Действительно ли связь прямая? Принято считать, что, если падает рождаемость — это из-за ухудшения материального положения. Но демографам известно уже много лет, что богатые имеют меньше детей, чем бедные. Эта связь может исчезнуть при очень низкой рождаемости — когда и в богатой, и в бедной семье будет по одному ребенку. Но наоборот не бывает — чтобы богатые имели детей больше, чем бедные. Когда мы пробовали изучать этот вопрос с социологической точки зрения, то, если что-то и влияет при прочих равных условиях — это не доход на члена семьи. А то, считают ли муж и жена свой доход достаточным для нормальной жизни — по их мерками. Небогатые люди бывают более оптимистично настроены, чем богатые, но недовольные своим доходом и завидующие тем, кто еще богаче их. Субъективное тут важнее объективного.