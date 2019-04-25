Возвращение Ассиста-историка: Любимый кот фотографа явился с того света, когда понял, что хозяину без него никак

"Вот и поставлена точка в твоей кошачьей биографии, мой дорогой Друг". Этими словами попрощался со своим товарищем, любимым огненно-рыжим котом известный фотограф Алексей Захарьинский. Хитроглазого Ассиста знали любили пользователи соцсетей. Не раз среди травинок, былинок и грибов, запечатленных натуралистом-фотографом Захарьинским, мелькала золотая хитрющая физиономия Ассиста. Кот был умен. Понимал хозяина с полуслова, знал, какими уморительными штуками поднять своему человеческому другу настроение. Однажды про удивительного кота с необычным именем даже написали в газете поселка Московский. В большой статье на целую полосу опубликовали и фотографию Ассиста с его задушевной подругой, кошкой Анфиской-одноглазкой.

"Когда кот живет у фотографа, его судьбу легко проследить", - писал Захарьинский. Он знал Ассиста с 2014 года, с того момента, когда у дворовой полосатой кошки родились очень необычные красивые и пушистые котята.

"Самым пушистым и ярко-рыжим был ты", - писал Захарьинский. Он назвал золотого котенка Ассистом. Так на иконах называют золотые штрихи, символизирующие Небесный свет.

Беда пришла внезапно. 22 апреля Ассист заболел. Встревоженный хозяин понес любимца к ветеринару, но на обратном пути, возле кладбища, кот исчез.

Захарьинский винил во всем себя: почему вместо прочной переноски, он взял матерчатую? Умный кот не привык тащиться в переноске, по дороге он умудрился открыть молнию и сбежать.

"Конечно, ходил искал. Приходил ещё раз в обед, вечером и сегодня утром. Кто только не отзывался на моё кисканье! А его нет", - горевал хозяин.

"Не хочу вас расстраивать, но котов у нас обычно рвут бродячие собаки," - сказал хозяину дядька из конторы, где заказывают памятники.

Но Захарьинский не верил в смерть друга. У Ассиста девять жизней и он израсходовал далеко не все.

Сколько бед они пережили вместе! Однажды Ассиста угораздило провалиться в выгребную яму и Алексею пришлось полоскать его в тазике. Потом кот пришёл весь в крови, чудом вырвавшись из собачьих зубов. Зализывала раны верная Анфиска. А Захарьинский, поняв, что у Ассиста очень непростая судьба, добавил к его имени слово "Историк". "Так называла моя бабушка людей, которые постоянно попадают в какие-то неприятные ситуации".

Любимый кот фотографа явился с того света, когда понял, что хозяину без него никакФото: Михаил ФРОЛОВ

Человек верил, что кот вернется. И ждала Анфиска-одноглазка, что за окном покажется рыжий хвостик.

Так прошло три дня. Ночью хозяин не мог заснуть, предчувствуя плохое. Собаки, с заходом солнца становящиеся полноправными хозяевами поселка, выли особенно жутко... Когда начало светать, Захарьинский не выдержал и пошел в лес. Он опоздал на несколько минут. Окровавленное тело Ассиста было еще теплым. Кот искал дорогу домой, но его настигли собаки.

"Судя по тому, что с тобой сделали собаки, ты задал им хорошую трёпку. Когда они разорвали твоё тельце, они в ярости ещё долго грызли его и валяли по земле. Обычно они просто наносят кошке смертельный укус или ломают спину, и бросают. Страшно представить, что ты перенёс в последние свои минуты," - написал хозяин в прощальном посте.

Легкую для рук и тяжелую для сердца ношу он принес из леса домой. Похоронил Ассиста возле дома и, вернувшись, написал "Последнюю историю", читать которую невозможно без слез.

А на следующее утро, проснувшись, Алексей услышал чихание за окном.

Чудес не бывает, - подумал фотограф. Но чихание повторилось. Засуетилась одноглазка-Анфиска и привстала на задние лапки возле окна.

Выглянул и хозяин. И, замер, не поверив глазам. Гордо подняв рыжий хвост, во дворе стоял Ассист. Солнце играло в золотой шерсти и кот улыбался хозяину: "Ну что, брат? Не ожидал? А я вернулся".

И впрямь Ассистент не израсходовал свой запас жизней. Видимо, хозяин похоронил другого, очень похожего на Ассиста, кота. Но сам фотограф уверен: его золотой друг вернулся, потому что понял, как плохо будет хозяину без него.