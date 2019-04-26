Комитет по регуляторной политике РСПП обсудил проблемы совершенствования антикоррупционных юридических механизмов

Компания «Аэрофлот» 25 апреля провела заседание Комитета по регуляторной политике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Участники дискуссии обсудили вопросы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и совершенствования процедуры мониторинга правоприменения. В заседании приняли участие эксперты и ученые-правоведы, руководители крупных компаний, представители Министерства транспорта, Минэкономразвития, Минюста и Генеральной прокуратуры РФ.

Заместитель председателя Комитета, зам. генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров отметил, что антикоррупционные юридические механизмы еще не используются в полную силу в масштабах страны и нуждаются в доработке.

- Необходима прозрачность в вопросах правового регулирования и возможность получения от государства обратной связи на инициативы бизнеса, - подчеркнул Александров.

Участники заседания уверены: обозначенные ими проблемы нуждаются в особом внимании со стороны государства для того, чтобы как можно скорее решить их на законодательном уровне.

- Компетентная дискуссия позволила выработать сбалансированные предложения к совершенствованию указанных процессов с учетом современных требований и в условиях новых тенденций в регуляторной политике, - отметил вице-президент - управляющий директор РСПП Александр Варварин.

Председателем комитета по регуляторной политике РСПП является генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.