2019-04-26T23:57:20+03:00
Общество

Комитет по регуляторной политике РСПП обсудил проблемы совершенствования антикоррупционных юридических механизмов

В вопросах правового регулирования необходима прозрачность и возможность получения от государства обратной связи на инициативы бизнеса
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Компания «Аэрофлот» 25 апреля провела заседание Комитета по регуляторной политике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Участники дискуссии обсудили вопросы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и совершенствования процедуры мониторинга правоприменения. В заседании приняли участие эксперты и ученые-правоведы, руководители крупных компаний, представители Министерства транспорта, Минэкономразвития, Минюста и Генеральной прокуратуры РФ.

Заместитель председателя Комитета, зам. генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров отметил, что антикоррупционные юридические механизмы еще не используются в полную силу в масштабах страны и нуждаются в доработке.

- Необходима прозрачность в вопросах правового регулирования и возможность получения от государства обратной связи на инициативы бизнеса, - подчеркнул Александров.

Участники заседания уверены: обозначенные ими проблемы нуждаются в особом внимании со стороны государства для того, чтобы как можно скорее решить их на законодательном уровне.

- Компетентная дискуссия позволила выработать сбалансированные предложения к совершенствованию указанных процессов с учетом современных требований и в условиях новых тенденций в регуляторной политике, - отметил вице-президент - управляющий директор РСПП Александр Варварин.

Председателем комитета по регуляторной политике РСПП является генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина
В штабе Зеленского допускают возможность роспуска Верховной Рады
Путин подписал указ о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье
Посольство РФ удивлено позицией Лондона по вопросу выдачи российских паспортов жителям Донбасса
МИД России обвинил США в попытке ограничить международные контакты Венесуэлы
МИД России: Приговор Бутиной является позорным пятном на судебной системе США
Россияне смогут находиться в Черногории 90 дней без визы
В руководстве ФК «Спартак» произойдут изменения
"Вопиющее беззаконие": Посольство России в США прокомментировало приговор Бутиной
США не дали визу российскому эксперту по химоружию, который направлялся на заседание СБ ООН
В Евросоюзе прекратили выпуск банкнот достоинством 500 евро
Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием
ЦИК Украины: Официальные итоги выборов президента будут объявлены 30 апреля
Новый чернобыльский саркофаг готов на 99%