2019-04-28T20:23:11+03:00
Звезды

Смотришь советское кино - и комок в горле, а от современного - только смех и грусть

Наш корреспондент размышляет о том, что утратило самое массовое искусство в нашу эпоху
Павел КЛОКОВблогер, журналист
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Татьяна Самойлова в фильме "Летят журавли" 1957 годаТатьяна Самойлова в фильме "Летят журавли" 1957 годаФото: кадр из фильма
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Говорить о слезливых моментах в отечественном кино очень легко. Есть масса эпизодов. Например, когда Люба Трофимова видит похоронку на своего сына Егора. И, обессилев, пытается открыть дверь в тамбуре вагона. Или когда лапа Бима попадает в стрелку между рельсами (я уже не говорю о моментах, когда он ждет хозяина из больницы). Или когда в «Мачехе» падчерица Света называет Доронину мамой. Много примеров. Никогда не забуду, как мой отец (офицер ВДВ, пенсионер) не мог сдержать слез во время тысячного просмотра «Офицеров» - в тот самый момент, когда Лановой пел «От героев былых времен». Кажется, в тот самый момент я всем своим нутром осознал, что такое Победа и какой ценой она нам досталась (на самом деле был просто под впечатлением - отец никогда не плакал).

Куда сложнее назвать эпизоды из фильмов, которые вызывают не слезы, а комок в горле (этого эффекта, на мой взгляд, добиться еще сложнее). Смотря современные фильмы, я либо грущу, либо катаюсь от смеха. Среднего не дано.

А тут мимолетный катарсис.

Например, «Летят журавли». Сцена, когда Вероника в госпитале слышит от солдата всего две фразы:

- Эти стервы хуже фашистов. В самое сердце бьют...

Я не знаю, как такое можно было сыграть. Если только заранее испытать на себе ту же самую жизнь...

Или помните практически комедию «Зимний вечер в Гаграх»? А тот момент, когда к Алексею Ивановичу Беглову приходит его дочь и предлагает ему не являться на свадьбу? Через меня в эти секунды проходит космос. Потому что у меня тоже есть дочь. А если она меня попросит о том же? Что я сделаю? Скорее всего, улыбнусь, как Евстигнеев, и тоже придумаю причину, по которой не смогу прийти...

А помните, как Людмила Гурченко шла по железнодорожному мосту - сразу после того, как проводила любимого человека в тюрьму («Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова)?

Что ни говорите, а со всей этой свободой слова и современным искусством мы утратили что-то очень важное. И дело даже не в том, что сегодня все упирается в деньги (без них не будет сценария, хороших актеров, аппаратуры). А в том, что кино сбросило с себя тяжкий груз воспитания, нравственности и внутреннего поиска.

Естественно, я хорошо представляю себе, как я выгляжу, говоря эти пафосные слова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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