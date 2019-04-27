2019-04-26T19:39:11+03:00
Происшествия

БМВ полномочного представителя Президента в ЦФО попал в аварию на Минском шоссе

Автомобиль с мигалками, закрепленный за Игорем Щеголевым, врезался в иномарку на перекрестке
Иван РУНЕВ
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На одном из перекрестков на Минском шоссе водитель БМВ не пропустил КИА и врезался в бок автомобиляНа одном из перекрестков на Минском шоссе водитель БМВ не пропустил КИА и врезался в бок автомобиляФото: Предоставлено очевидцем
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К счастью в аварии никто не пострадал, кроме обоих автомобилей. Как рассказал "КП" источник в правоохранительных органах, автомобиль БМВ 7 серии двигался по выделенной полосе без включенных спецсигналов. На одном из перекрестков на Минском шоссе водитель БМВ не пропустил КИА и врезался в бок автомобиля.

- Сотрудники ГИБДД составили протокол. По предварительным данным, виноват водитель правительственной иномарки, потому что он должен был дать завершить маневр мужчине на КИА. - Рассказал "КП" источник в ГИБДД. - Серьезно пострадавших в аварии нет. Оба участника отделались легким испугом.

После аварии машины пришлось убрать с дороги, чтобы не создавать пробку на оживленном участке трассы. Автомобили переставили к обочине, и уже там водители досконально рассмотрели повреждения. У БМВ поврежден передний бампер и фары, а вот КИА пострадал чуть больше, у него помята дверь и крыло. Теперь по факту аварии предстоит долгое разбирательство до полного выяснения всех обстоятельств.

БМВ полномочного представителя Президента в ЦФО попал в аварию на Минском шоссе Фото: предоставлено очевидцем

БМВ полномочного представителя Президента в ЦФО попал в аварию на Минском шоссеФото: предоставлено очевидцем

Был ли в машине сам Игорь Щеголев неизвестно. Напомним, что в июне 2018 года Игорь Олегович был назначен полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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