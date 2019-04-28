Ну позовите ее замуж наконец: Ксения Собчак купила обручальное кольцо для Ольги Бузовой

Ксения Собчак не оставляет попыток сосватать Ольгу Бузову. Во время интервью для своей программы «Осторожно, Собчак» она намекнула бывшей коллеге по «Дому-2», что ей идеально подошел бы в качестве жениха бывший муж Виктории Лопыревой – футболист Федор Смолов. Смолов, впрочем, не торопится завязывать с Ольгой романтических отношений. Поэтому Ксения решила подтолкнуть нерешительного парня и выступила в роли свахи. Собчак купила для Бузовой обручальное кольцо и продемонстрировала его в Инстаграме.

- Мы живем в такое время, когда мужчинам надо помогать, - сообщила Ксения в Сториз. - Надо холить их и лелеять. Сами они уже не могут проявить себя как раньше.

Продемонстрировав на камеру футляр с колечком, Собчак пристыдила Смолова:

- Я все за тебя сделала, даже кольцо тебе купила. Смотри, как блестит. Модное! У меня такие есть, а у Ольги Бузовой нет! – похвасталась Ксения.

Ксения купила для Бузовой обручальное кольцо. Фото: Инстаграм.

Кольцо и вправду напоминает помолвочное – с одним большим камнем, какие принято дарить при обручении. Правда, даже после этого поста Федор так и не предпринял решительные шаги. В одном из интервью Смолов рассказывал, что у него есть девушка. Но предприимчивую Собчак это не останавливает.

- Ну не жена же! – говорит она.

Поговаривают, что и сердце Ольги Бузовой с недавних пор несвободно: певица якобы встречается с 23-летним хоккеистом Денисом Зерновым. Нападающий «Авангарда» на 10 лет моложе Бузовой, но, похоже, пару это не смущает. Ольга неожиданно начала ходить на хоккейные матчи – хотя раньше ничего не выдавало в ней любовь к этому виду спорта. У Бузовой есть майка с фамилией и игровым номером Зернова - в ней она пришла как-то на хоккейный матч и сфотографировалась для Инстаграма. Как рассказывают знакомые спортсмена, Денис представил Бузову своей команде на недавнем торжественном ужине.

Похоже, Ольга неравнодушна к спортсменам: ее бывший муж – футболист Дмитрий Тарасов. С ним Ольга прожила в браке четыре года, с 2012 по 2016 годы.

zenya016 Говорят, Ольга Бузова встречается с хоккеистом Денисом Зерновым.

К слову, программа «Осторожно, Собчак!» окончательно рассорила Ксению и Ольгу. Собчак не только раскритиковала ресторанный бизнес Бузовой (Ксения нашла несколько нарушений в принадлежащем певице заведении Buzfood»), но и осудила Ольгу за «концерты для бедных».

- Я посмотрела, ты за последние два дня была в одной жопе мира, потом в Мытищах. Маленькие ДК, ужасные залы. Никакая ни Лобода, ни Шнуров в такие залы не поедут. А при этом ты, по уровню популярности своих клипов ты не хуже, чем они. Но ты это делаешь, и ты себя таким образом принижаешь, — сказала Собчак.

Слова Ксении подняли волну негодования среди звезд российского шоу-бизнеса, которые считают, что настоящий артист будет выступать в любом зале, где его ждут зрители. Ольга Бузова после выхода программы отписалась от Собчак в соцсетях.