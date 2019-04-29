2019-04-29T12:30:53+03:00
Общество

Как работают на майские праздники городские службы в Москве

Меньше всего выходных будет у центров госуслуг «Мои документы»
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
1 и 9 мая - выходные праздничные дни. В остальное время центры госуслуг принимают посетителей в обычном режиме1 и 9 мая - выходные праздничные дни. В остальное время центры госуслуг принимают посетителей в обычном режимеФото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

В первые длинные выходные мая поменяется график работы у многих городских служб Москвы. Все они переходят на такое временное расписание:

Центры госуслуг

- 1 и 9 мая - выходные праздничные дни. В остальное время центры госуслуг принимают посетителей в обычном режиме - с 8.00 до 20.00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ будут открыты с 10.00 до 22.00.

В МФЦ территориальные отделы по вопросам миграции МВД России не будут проводить прием жителей с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. На эти дни также нет предварительной записи для оформления загранпаспорта с биометрическими данными.

Прием населения сотрудники МВД проводят 30 апреля - с 11.00 до 19.00, 6 мая - с 9.00 до 18.00, 7 мая - с 11.00 до 20.00, а также 8 мая - с 9.00 до 12.00. Перерыв с 14.00 до 14.45.

Загсы

30 апреля и 8 мая - работают по укороченному графику с 9.00 до 17.00.

1, 2, 3 и 9 мая - выходные.

В остальные дни загсы принимают посетителей по обычному расписанию.

Поликлиники

Для взрослых:

- 1, 3, 5, 9 и 12 мая - открыты с 9.00 до 16.00;

- 2, 4, 10 и 11 мая - по графику субботы с 9.00 до 18.00.

Медицинская помощь на дому:

- 1, 3, 5, 9 и 12 мая - до 16.00, а 2, 4, 10 и 11 мая - до 18.00.

Травмпункты при поликлиниках:

- 1 и 9 мая принимают пациентов в часы работы поликлиник.

Детские поликлиники:

- 1, 3, 5, 9 и 12 мая будут оказывать медицинскую помощь на дому с 9.00 до 15.00;

- 2, 4, 10 и 11 мая можно попасть на прием к педиатру в поликлинике и вызвать врача на дом с 9.00 до 15.00. Внимание! Вызовы врача на дом будут принимать с 9.00 до 14.00.

Травматологические отделения поликлиник - с 8.00 до 22.00, а молочно-раздаточные пункты - с 6.30 до 12.00.

Женские консультации

- 1, 3, 5, 9 и 12 мая - с 9.00 до 16.00 проводят прием в одном из учреждений округа;

- 2, 4, 10 и 11 мая - по графику субботы с 9.00 до 15.00.

Аптечные пункты в поликлиниках

- 2, 4, 10 и 11 мая - с 9.00 до 18.00;

- 1, 3, 5, 9 и 12 мая - дежурные аптечные пункты с 9.00 до 16.00.

Все дежурные аптеки в любые дни работают круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Геннадий Онищенко: Когда мы в СССР в телевизор воспаленно пялились - видели только надои и намолоты. Надо ненадолго - в эту крайность
Экс-главсанврач страны и депутат Госдумы - почти всерьёз заявил об этом в беседе с обозревателем Александром Гамовым в газетной рубрике «Вопрос дня»
«Люди собирают ей деньги, а она покупает роллы»: маму больного ребенка уличили в роскоши
Жительница Бердска дала трогательное объявление, что ищет деньги на лекарства сыну. Благотворителям она предлагала помыть окна, многие откликнулись, но история обернулась скандалом
"После публикации в КП консульство нас заметило, но тем, кто купил билеты деньги не вернут": российские туристы, застрявшие в транзитной зоне Гуанчжоу
23 туриста отправятся в Москву транзитными рейсами через Китай, еще четверо уже купили билеты на прямой рейс и ждут вылета до завтра
Новости 24
Кремль: вопрос о корректировки закона о защите госсимволов ставить еще рано
Игорь Орлов заявил о двухэтапной индексации ежемесячной выплаты ветеранам
В России крупные платежные системы ограничили переводы в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам
Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырем годам колонии
Лукашенко инициирует встречу глав стран ОБСЕ
Суд в Москве оглашает обвинительный приговор отцу полковника Захарченко
МВД попросило доступ к врачебной тайне
Иностранцы смогут получать tax free автоматически
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по требованию «Нафтогаза»
Нефть марки Brent подешевела до $71,75 за баррель
«Реал Мадрид» проиграл «Райо Велькао» с минимальным счетом
Российские автомобилисты на ремонт своих авто потратили за год 2 трлн рублей
Двое правонарушителей напали на полицейского в Москве
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Греции
«Северный поток - 2» позволит европейцам сэкономить до 8 млрд евро в год
Глава американской базы Гуантанамо уволен после расследования
Яровая прокомментировала заявление Зеленского про выдачу российских паспортов
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай
На Шри-Ланке отменили введенный после пасхальных терактов комендантский час
В Минобороны рассказали, какая техника будет на параде Победы в Москве
Пушков прокомментировал слова Зеленского о миссии Украины
Два эсминца ВМС США прошли через Тайваньский пролив
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Франция хочет предложить Евросоюзу отменить санкции против России
Погода в Москве на 29 апреля 2019 года: осадков не ожидается
На внеочередных парламентских выборах в Испании победили социалисты
На границе Китая с Таджикистаном произошло землетрясение магнитудой 5,2
ГИБДД может создать единую базу данных злостных нарушителей