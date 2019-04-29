Как работают на майские праздники городские службы в Москве

В первые длинные выходные мая поменяется график работы у многих городских служб Москвы. Все они переходят на такое временное расписание:

Центры госуслуг

- 1 и 9 мая - выходные праздничные дни. В остальное время центры госуслуг принимают посетителей в обычном режиме - с 8.00 до 20.00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ будут открыты с 10.00 до 22.00.

В МФЦ территориальные отделы по вопросам миграции МВД России не будут проводить прием жителей с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. На эти дни также нет предварительной записи для оформления загранпаспорта с биометрическими данными.

Прием населения сотрудники МВД проводят 30 апреля - с 11.00 до 19.00, 6 мая - с 9.00 до 18.00, 7 мая - с 11.00 до 20.00, а также 8 мая - с 9.00 до 12.00. Перерыв с 14.00 до 14.45.

Загсы

30 апреля и 8 мая - работают по укороченному графику с 9.00 до 17.00.

1, 2, 3 и 9 мая - выходные.

В остальные дни загсы принимают посетителей по обычному расписанию.

Поликлиники

Для взрослых:

- 1, 3, 5, 9 и 12 мая - открыты с 9.00 до 16.00;

- 2, 4, 10 и 11 мая - по графику субботы с 9.00 до 18.00.

Медицинская помощь на дому:

- 1, 3, 5, 9 и 12 мая - до 16.00, а 2, 4, 10 и 11 мая - до 18.00.

Травмпункты при поликлиниках:

- 1 и 9 мая принимают пациентов в часы работы поликлиник.

Детские поликлиники:

- 1, 3, 5, 9 и 12 мая будут оказывать медицинскую помощь на дому с 9.00 до 15.00;

- 2, 4, 10 и 11 мая можно попасть на прием к педиатру в поликлинике и вызвать врача на дом с 9.00 до 15.00. Внимание! Вызовы врача на дом будут принимать с 9.00 до 14.00.

Травматологические отделения поликлиник - с 8.00 до 22.00, а молочно-раздаточные пункты - с 6.30 до 12.00.

Женские консультации

- 1, 3, 5, 9 и 12 мая - с 9.00 до 16.00 проводят прием в одном из учреждений округа;

- 2, 4, 10 и 11 мая - по графику субботы с 9.00 до 15.00.

Аптечные пункты в поликлиниках

- 2, 4, 10 и 11 мая - с 9.00 до 18.00;

- 1, 3, 5, 9 и 12 мая - дежурные аптечные пункты с 9.00 до 16.00.

Все дежурные аптеки в любые дни работают круглосуточно.