У старого архитектурного шедевра будет новая жизнь

Хотя дача принца Ольденбургского и является памятником деревянного зодчества эпохи русского классицизма, она с каждым годом все больше становится похожа на дачу бедного пенсионера. Все отчетливее проявляется ветхость фасадов, а интерьеры и вовсе дерут глаза - так выглядят дома, которые могут не пережить очередную зимовку. Уникальное здание может быть утрачено без срочной и деликатной реставрации.

В XIX – начале ХХ века здесь жили дворяне. В первые годы советской власти дачу переделали под пролетарское общежитие, каким оно и оставалось до пожара, случившегося в 1970-е годы. К счастью, здание успели отреставрировать до распада Советского Союза, но от забвения это его не спасло – многие годы оно пустует. И многие годы до него никому не было дела.

Петербург – из тех городов России, где история архитектуры сконцентрирована как нигде больше. С этой точки зрения он - музей под открытым небом. Но, в отличие от музейных экспонатов, многие архитектурные шедевры на его улицах выглядят далеко не представительно. Денег у государства на их содержание нет, а дать им шанс возродиться с другим владельцем воспринимается как кощунство. Но ситуация складывается, как в сказке: продать нельзя восстановить – невозможно поставить знак препинания.

Сегодня сохранить исторические памятники можно в нескольких случаях:

- Государство найдет какое-то определенное количество денег на восстановление, проведет реставрацию и откроет там музей. Но вопрос открытый – сколько будет найдено денег на эти цели, как пройдет реставрация, качественно ли, на все ли хватит денег, будет ли это музей, пользующийся популярностью у местных жителей и туристов?

- Передать в аренду или продать с охранным обязательством частному предпринимателю или компании. Тут тоже велик риск того, что ничего не получится. Однако есть большая вероятность того, что частный инвестор все восстановит по закону, и историю здания будет использовать на благо себя и города.

Возвращаясь к даче принца Ольденбургского, сейчас любимым местом горожан назвать эту территорию трудно. Хотя бы потому, что она обнесена забором, а ворота - на замке. За забором земля устлана валежником, а на свободных от него пятаках частоколом торчат стрелы молодого кустарника. Единственное «украшение» пейзажа - прогнившая и вросшая в землю «девятка». В общем, к памятнику архитектуры давно заросла народная тропа… А вот следы жизнедеятельности бомжей явственно прослеживаются на веранде: стул, тряпки, узлы красноречиво свидетельствуют о ночной «культурной» жизни.

А представим себе такую историю, приходит частник, выкупает землю со зданием, восстанавливает все согласно охранным обязательствам, и в итоге превращает некогда запущенный пустырь в исторический отель с галереей, местом для публичных мероприятий, культурной площадкой. Неужели не такой «новой» жизни заслуживает памятник архитектуры? Моду на имперскую историю, особенно в таком городе, как Петербург, сложно переоценить, поэтому нет сомнений, что грядущий инвестор не будет как-то уклоняться от таких обязательств. Да и территориально отель расположен в подходящем месте.

Показательны подобные случаи не только в Петербурге, где целая плеяда отелей находится в исторических особняках, но и других городов. Например, усадьба Гагариных на Страстном бульваре Москвы. Когда расположенную здесь больницу переселили, здание тут же превратилось в пристанище алкоголиков, тунеядцев и бездомных. К счастью, у города нашлись средства вернуть исторический памятник к жизни. При этом власти привлекают к процессу и частный бизнес. С 2012 года в столице действует программа «1 рубль за квадратный метр», благодаря которой частные инвесторы спасли от разрушения Дом с кариатидами, казарму Екатерининского дворца, Жилой дом дворянина Бернеса и еще десятки исторических зданий. Сейчас здания ожили, и внутри них возобновилась жизнь. Потому что архитектурные шедевры - не для музейного созерцания, а для жизни. Без человеческой деятельности они умирают.

В этом году нечто похожее происходит и с дачей принца Ольденбургского, территориальное управление Росимущества после неоднократных проверок подтвердило, что земля в центре города не используется, а здание разваливается. Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков приняла решение о проведении открытого конкурса по данному участку и объекту недвижимости. Модератором этого процесса назначили АО «ДОМ.РФ», государственная компания, весь пакет акций которой находится у Росимущества. По сути, ДОМ.РФ становится агентом государства в этом вопросе по решению Правительственной комиссии, и призван после этого осуществлять, например, такие действия, как организация открытых аукционов/конкурсов в отношении земельных участков или недвижимых объектов, находящихся в государственной собственности.

Главное, что по условиям контракта инвестор обязан будет сохранить исторический облик здания и, как минимум, в том же состоянии. Понятно, что поддержанием «того же состояния» дело не ограничится, и фасад так же, как интерьеры, будет приведен в порядок. Не станет же владелец размещать номера «люкс», оставив зданию разрушенный фасад.

А вот после окончания торгов различные структуры контролируют деятельность будущего владельца, чем исключит любые проявления самодеятельности в реставрации. В данном конкретном случае это КГИОП администрации Санкт-Петербурга. Так что опасения, что будущий владелец дачи принца Ольденбургского начнет на ней «городить огород», вряд ли состоятельны.

Так что ждем нового общественного пространства в Петербурге и восстановленного памятника архитектуры, ведь если не верить в лучшее, то во что тогда верить?