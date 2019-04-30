2019-04-30T17:18:43+03:00
Дом. Семья

Семен Альтов: Если бы президенты разных стран могли собраться на шашлыки, то сразу бы обо всем договорились

Звезды театра, кино и эстрады поделились своей любовью к мясу на углях
Петр КИБЕР
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Фото: Александр ГЛУЗ
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Уже завтра,1 Мая, то тут, то там взовьются вверх струйки дыма - это россияне массово поедут на шашлыки. И, разумеется, у каждого будет свой, особый рецепт приготовления мяса. Известные артисты без утайки рассказали, как готовят мясо и насколько они любят пикники.

НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС

На домашней кухне у Игоря Корнелюка, автора незабвенного хита «Город, которого нет» из сериала «Бандитский Петербург», властвует жена, а вот мясом Игорь Евгеньевич предпочитает заниматься сам. И из всего многообразия предпочитает также баранину.

- Из всех видов шашлыка я люблю бараний. А вот если барбекю делать, то лучше взять говядину. Но пока у меня не получается ее как следует прожаривать. Тут вообще главный секрет - мастерство, - уверен Игорь Корнелюк.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Маринадов из кефира или же варварского «кетчунеза» - смеси майонеза и кетчупа, которой любят залить мясо многие «кулинары», музыкант не выносит. Самое лучшее - натуральный вкус почти без приправ.

- Посолить, поперчить, добавить лука и поставить на огонь. Вот баранину лучше всего готовят азербайджанцы - это какое-то сакральное знание у них. Иногда даже хочется постоять и научиться, но времени нет, поэтому и на шашлыки выезжаем редко, - посетовал музыкант.

ВСЕ ДЕЛО В СОУСЕ

Актер театра и кино Артур Ваха, который прославился ролью молодого вождя в сериале «Брежнев», тоже предпочитает баранину.

- Если мясо хорошее, то ничего особого с ним делать не надо. Просто пожарить правильно. А вот потом, к уже готовому, хорошо подать соус, - рассказал артист.

Фото: Кадр из фильма

Фото: Кадр из фильма

Если все же пришлось делать шашлык из свинины, то ее Ваха предпочитает мариновать в лимонах или кефире. И того и другого артист кладет просто на вкус. И никаких «народных» рецептов с использованием колы, минералки и уксуса!

ВНИМАНИЕ, РЕЦЕПТ!

Магазинному соусу актер предпочитает домашний. Рецепт простой. Берем 300 - 400 мл сметаны или айрана, выжимаем туда сок одного лимона, добавляем мякоть. Мелко крошим петрушку, укроп и свежую мяту. Пропускаем головку чеснока через давилку. Все смешиваем, добавляем по вкусу соль и перец. Готово!

ПРИПРАВЫ ОТ ПРИРОДЫ

Художник Дмитрий Шагин, лидер знаменитых Митьков, как настоящий мужчина, мясом занимается сам.

- Рецепт простой: надо купить свежей свинины, лимонов. Если это летом, а шашлыки мы обычно делаем на огороде, то нарвать листьев смородины и мелко их покрошить. Дальше нужно рядами укладывать мясо, посыпанное смородиной, и лимоны, нарезанные кружочками. А потом под гнет и на пару часов оставить, - поделился опытом Дмитрий Шагин.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, и других методов маринада в кефире или айране художник не отрицает, но старается придерживаться своего фирменного рецепта со смородиновыми листьями, который ему как-то рассказали по секрету.

«ДАЖЕ ГОВОРИТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО»

Юморист Семен Альтов нечастый гость у плиты. И вечера на свежем воздухе любит в первую очередь не из-за пикников.

- Я совсем не готовлю. Но есть мужики, которые отлично делают мясо, и шашлык в частности. Это такая красивая видовая картинка, когда разжигают угли, идет дымок… - говорит Альтов.

Фото: Экспресс газета Москва

Фото: Экспресс газета Москва

Выезд на природу для сатирика - это не просто «хлопнуть рюмашку», а традиция, приятный ритуал. Кто-то подготовился, замариновал мясо, нарезал овощи. Это коллективное творчество - один нанизал шашлык на шампуры, другой добавил на них лучок, помидорчики.

В это время у всех разыгрывается аппетит, а главная составляющая любого удачного блюда - именно желудочный сок.

- Когда все соединяется вместе, то ты получаешь непревзойденное удовольствие, наступает отдохновение. Все сидят и смотрят на закат, даже говорить необязательно. Такая иллюзия мира во всем мире, - уверен Семен Альтов. - Если бы руководители всех стран могли собраться однажды на шашлыки, то они сразу обо всем бы договорились.

Краско предпочитает рыбу, Селин доверяет профессионалам

Не самым большим любителем мясных блюд оказался актер Иван Краско, который хоть и живет в загородном доме, где мясо жарь - не хочу, но больше предпочитает рыбу.

- Я сам не большой специалист по готовке. Бывает шашлычок очень вкусный, из молодой телятины, но я все же предпочитаю копченую рыбку, да уху люблю, - рассказал Иван Иванович.

Фото: Экспресс газета Москва

Фото: Экспресс газета Москва

Артист Сергей Селин - знаменитый Дукалис из «Улиц разбитых фонарей» - не считает себя «профессионалом» кулинарного дела, поэтому отдает все в руки жены и настоящих специалистов по шашлыкам.

- Честно могу сказать - мясо не готовлю и не умею готовить. В конце марта мы с семьей летали в Грузию. Вот там профессионалы. Обошли там два десятка кафе и съели двадцать разных видов шашлыка, - рассказал актер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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