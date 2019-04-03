Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в третий раз! «Интересное положение» звезды стало явным вчера, во время премьеры анимационного фильма «Покемон. Детектив Пикачу» в Нью-Йорке. Главного героя в нем озвучил Райан, и Блейк пришла поддержать мужа в этот важный для него день. Судя по внушительному животику актрисы, срок у нее уже большой. Блейк выбрала для премьеры ярко-желтое платье, подчеркнувшее ее округлившуюся фигуру: будущая мамочка выглядит великолепно, и, судя по всему, отлично переносит беременность.

42-летний Райан и 31-летняя Блейк уже воспитывают двух дочек: Джеймс родилась 16 декабря 2014 года, а Инес появилась на свет 28 сентября 2016-го. Наверняка они мечтают, чтобы их третий ребенок был мальчиком. Пока никаких подробностей о беременности звездная пара не рассказывает.

«Интересное положение» Блейк стало явным во время премьеры анимационного фильма «Покемон. Детектив Пикачу» в Нью-Йорке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мы хотим, чтобы у наших детей была такая же нормальная жизнь, как была и у нас в детстве. Мы не хотим лишать их того, что у нас было, потому что тогда мы будем чувствовать себя настоящими эгоистами, - поделилась Блейк в интервью в 2016 году.

Во время второй беременности Блейк много снималась – она играла в фильме «Отмель», довольно динамичном «ужастике», где у нее было несколько опасных сцен. Ее героиня-серфингистка оказывается на крошечном необитаемом островке и вступает в противоборство с акулой. В этот раз Блейк, видимо, решила дать себе отдых – сейчас актриса не занята ни в одном проекте.

Пара поженилась в 2012 году, до этого влюбленные встречались еще год. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли познакомились на съемочной площадке фильма «Зеленый фонарь». Вскоре друзья пары заявили, что между Райаном и Блейк все очень серьезно. В апреле 2012 года влюбленные купили дом в Бедфорде за два миллиона долларов и стали жить под одной крышей.

Напомним, со звездой фильмов "Престиж", "Вики Кристина Барселона", "Железный человек 2", "Мстители" Скарлетт Йоханссон Райан Рейнольдс официально расстался в 2010 году. Их брак продлился всего два года.

- Жить с другим актером — сложное дело, - призналась Скарлетт Йохансонн в одном из интервью. - Требуется реальное понимание того, как вы будете разделять время, особенно когда ваши карьеры развиваются с одинаковой скоростью. Если кто-то один из пары становится более успешным, это создает проблемы в отношениях. Возникает конкуренция, что для супругов убийственно.

Блейк Лайвли в 2011 году несколько месяцев встречалась с Леонардо Ди Каприо, однако до свадьбы с актером дело так и не дошло.