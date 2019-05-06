Качу на моноколесе по тротуару и шоссе

Еще каких-то четыре года назад моноколеса в Москве были лишь развлечением - в парке покататься. А сейчас люди-киборги, пугая не оснащенных техникой пешеходов, буднично едут на работу.

43-летний дантист Валерий Маслов моноколесо купил в мае прошлого года. Пару недель ушло на обучение, после чего он решил навсегда попрощаться с подземкой.

- Я живу в Переведеновском переулке, а работаю на Серебрянической набережной. Раньше пользовался метро и автобусом, еще примерно километр шел пешком. Добирался в среднем за 40 минут. С моноколесом на этот маршрут в пять с половиной километров (на машине 7,5 км) уходит всего 25 минут. Но экономия времени и денег за проезд - не самое главное. Я дышу свежим воздухом, а это настроение поднимает, - рассказал Валерий.

Он со своим моноколесом не расстается даже зимой. Правда, в морозную погоду устройство разряжается быстрее. Приходится пользоваться розеткой на работе, чтобы вернуться домой.

Вот и я, вдохновившись примером, решила попробовать электрический транспорт.

- Забирайся на подножки, - скомандовал мне учитель, протянув руку для опоры.

Виталий Олесик гоняет на моноколесе с 2015 года и уверяет: объехал всю Москву.

Стоять на педали моноколеса, которая возвышается над уровнем земли всего на 10 сантиметров, оказалось довольно просто. А вот управлять им и двигаться без падений мне поначалу показалось задачей невыполнимой.

- Ты слишком медленно едешь. Чем быстрее движение, тем проще управление. Наклоняйся вперед и набирай скорость. И попой надо вилять активнее, чтобы держать равновесие, - давал советы Виталий. - Конечно, нужно оттачивать мастерство. Пара недель ежедневных катаний - и можно забыть об автобусе.

Меня в моноколесе особенно порадовала маневренность: легко можно проскочить между пешеходами или в узкую лазейку у шлагбаума. Устройство в отличие, к примеру, от гироскутера и сегвея (их я освоила еще прошлым летом), почти не реагирует на неровности дороги. Еще один плюс - возможность спрыгивать с невысоких бордюров. Эта задача под силу даже новичку. А вот запрыгивать на них моноколесо не может. Приходится останавливаться и переносить его вручную.

Но выбрасывать свою карту «Тройка» я все-таки не спешу. Пользоваться чудом техники как транспортом можно только после соответствующих тренировок, да и стоит оно недешево.

КОМПЕТЕНТНО

Автоюрист Леонид Жирков:

Могут приравнять к мопедам

- В России сейчас бум альтернативного транспорта: электросамокатов, гироскутеров, моноколес, а законодатели, как всегда, не успевают присвоить всем видам юридический статус и определить, где их место - на проезжей части или на тротуаре. Большинство владельцев электротранспорта предпочитают тротуар. И это правильно - потому что ГИБДД говорит то же самое, считая пользователей электросамокатов и сегвеев пешеходами. Правда, простые пешеходы, без самокатов и моноколес, этим не очень довольны. Поскольку электротранспорта в пользовании граждан становится все больше, специалисты в разных странах размышляют, в какую категорию его отнести и какими правилами заставить руководствоваться. Если внимательно прочитать российские Правила дорожного движения, станет понятно, что объявить электросамокат мопедом можно практически в любой момент. Мощность двигателя позволяет, руль мотоциклетного типа есть. Даже сегвей можно приписать к мопедам при желании. Но пока у МВД такого желания просто нет. На тротуаре у владельцев этих гаджетов те же права, что и у пешеходов. Могут пользоваться и велосипедными дорожками. Нарушением это считаться не будет.

ТТХ МОНОКОЛЕСА

Вес: от 8 до 29 кг

Скорость: 10 - 80 км в час

Дальность поездки на одной зарядке: от 10 до 240 км

Цена: от 20 до 150 тысяч рублей

Аренда (есть практически во всех столичных парках): 1 час - от 500 рублей

Для Юли ежедневные поездки в редакцию на велике - прежде всего увлекательная прогулка. А после нее и работать веселее.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Гироскутер и сегвей, а велосипед - родней

И все-таки самым массовым альтернативным видом транспорта остается велосипед. Проверенный и надежный двухколесный друг удобнее и устойчивее гироскутеров и колес, и заряжать не надо (если, конечно, он не электрический). Наш корреспондент Юлия ХОЖАТЕЛЕВА рассказала о своем личном опыте:

- Я пересаживаюсь на личный мобильный транспорт с конца апреля по начало октября уже несколько лет подряд. Каждый год с нетерпением жду открытия сезона - для меня это дневная температура от +10 градусов. Вот несколько советов для тех, кто тоже решил отказаться от метро и автобуса в пользу велика.

1. Будет нелишним перед началом сезона отправить велик на диагностику к профессионалам - они есть в любом веломагазине. Там его смажут, проверят, все ли работает, в порядке ли тормоза. Кстати, это предусматривают правила ПДД. И для велосипедистов они писаны.

2. Маршрут мне помогла проложить специальная бесплатная программа для смартфонов Яндекс.Транспорт, где я настраиваю пешеходный путь. Есть еще такое приложение, как Maps.me - там можно построить маршрут от точки А до точки B для пешехода, автомобиля, велосипеда и даже на ж/д транспорте. Но однажды на пути до Ясной Поляны (из Москвы до Тулы добиралась с велосипедом на электричке) этот продвинутый Maps загнал меня в такие дебри, что впредь я рисую только пешеходные маршруты. Чтобы высчитать примерное время пути, можно опираться на то, что на велике едешь вдвое быстрее, чем идешь.

3. С трассами и простыми дорогами предпочитаю не связываться. Даже если там есть велодорожки или выделенки для общественного транспорта, где тоже могут ездить велосипедисты. Для меня это опасно.

4. Экономно ли отказаться на лето от метро? Все-таки нет. Я привыкла пользоваться безлимитным абонементом подземки. Его нельзя заморозить, поэтому у меня просто сгорают оплаченные дни ежедневных поездок. Есть вариант не покупать абонемент на лето, а при необходимости класть деньги на «Тройку» и платить за каждую поездку. Так и делаю, дожидаясь, пока закончится абонемент. Ездить на общественном транспорте приходится, когда планируешь велопуть на длинные расстояния. Добраться, к примеру, до парка Горького можно на МЦК, куда пускают с велосипедами.

Ложка дегтя

Ездить по паркам с утра - одно удовольствие. На моих законных велодорожках никого, кроме собаководов, не встретишь. Зато вечером полно гуляющих! Плевать хотели пешеходы на размеченную и иногда выделенную специальным покрытием велополосу. По ней неспешно прогуливаются пенсионеры с палочками, бегают зигзагами малыши, идут мамочки с колясками... Я давно им не сигналю. Тихо еду за ними до того момента, пока они не увидят меня боковым зрением или не услышат мои специальные погремушки на колесах.