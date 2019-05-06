Русские открывают рестораны в Таиланде - на родине это морока

Появился в интернете видеоролик. Бывший депутат Госдумы предприниматель Олег Пахолков побывал в Таиланде и таких чудес понарассказывал про тамошние рестораны - только успевай удивляться! Звоню экс-депутату, не преувеличил ли чего.

- Нет, - говорит, - за слова отвечаю.

Оказывается, он открывает ресторан на берегу Дона и в Таиланд ездил за опытом: там немало русских, которые кормят отдыхающих соотечественников и прочих интуристов. И сколотили на этом состояния!

- Налогов там раз-два и обчелся, - уверял Олег. - НДС причем не 20%, как у нас, а 7%. И еще суммарный налог на зарплату, который у нас 34%, там всего 10%. Половину платит сам работник, половину - предприниматель. Еще лицензия на занятие ресторанным бизнесом - на наши деньги 4500 рублей в год плюс столько же - лицензия на спиртное. Оформление - два дня. А все расходы - 3 - 4% от оборота. И никаких проверок помещения - хоть с мопеда торгуй.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ВОДКУ - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

Дома Олег убедился: здесь вам не Паттайя, здесь климат иной.

- Очень много сил, времени и денег уходит на выполнение всякой нормативной дури, - не сдерживает эмоций предприниматель. - Я написал уже сотни бумажек. И все по закону. Например, для получения лицензии на крепкий алкоголь надо подать более 20 документов, и любая зацепка приводит к отказу, переписыванию документов - и заново месяц жди. А выплаченная госпошлина не возвращается! Это 65 тысяч рублей на год. Чтобы все получилось с первого раза, я обратился к юристу - еще 50 тысяч.

В Москве расценки повыше.

- Услуги юриста обойдутся более чем в 100 тыс. рублей, - говорит известный ресторатор Сергей Миронов. - Разных норм так много, что все их выполнить нереально. Некоторые противоречат друг другу. Например, по противопожарной безопасности запасный выход должен быть открыт, а по условиям антитеррористической безопасности, наоборот, закрыт.

Где работает малый бизнес

ПО МЕЛОЧИ УЖЕ НЕ ВЫМОГАЮТ

Многим, кто со стороны, ресторанный бизнес представляется чередой поборов. Это не так, уверяли меня собеседники. Расходы «на коррупцию» если и есть, то в маленьких кафешках - бесплатные обеды для оперов и мелких проверяющих. Взамен они не допытываются, правильно ли попало в меню домашнее вино и т. д. по мелочи.

- В ресторанах покрупнее этого нет, - уверяет Миронов. - Ясно же: чем чаще проверяющие вымогают, тем вероятнее жалобы и наказания чиновника. Но раз в пару лет нависает угроза закрытия - повод любой. Тогда некоторые владельцы дают «премии», чтобы их оставили в покое. Но проще, как я, держать хорошего юриста, который будет помогать отбиваться.

Постоянные траты

ОПЫТ СОСЕДЕЙ

«В Армении можно открыть кафе на дому»

- В Армении сейчас внедряется программа малого предпринимательства - занимаются этим американские специалисты через неправительственные организации, - рассказал Олег Пахолков. - Открывают курсы для населения, предоставляют начинающим предпринимателям через свои банки кредиты под 2 - 3%. Все максимально упрощено. Цель - довести число занимающихся малым бизнесом до 70%. Организовать кафе можно прямо на дому. Со спиртным, выпечкой, домашней кухней. Создана единая карта общепита Армении, можно ставить отзывы на каждого хозяина. Забиваешь в поиске: поросенок в тандыре, смотришь, где его готовят. Выбираешь с самыми высокими оценками - и идешь. И нет ни контроля качества, ни других проверок. А есть понятие конечной ответственности: если отравишь кого-нибудь, сядешь очень хорошо.

Требования к помещению для торговли крепким алкоголем

ИСПОВЕДЬ БИЗНЕСМЕНА

А как в Крыму?

По идее на курортах больше всего должны быть заинтересованы в развитии ресторанного бизнеса. Пример Таиланда это подтверждает. Но наш Крым пока до звания гастрономической Мекки, увы, недотягивает.

- Открыть ресторан просто, - говорит владелец сети рыбных заведений в Севастополе Михаил Богданов. - Надо зарегистрироваться, найти помещение, придумать концепцию - и вперед. Торговать пивом или легким вином можно в качестве ИП. Если крепче 15 градусов, нужно зарегистрироваться как юрлицо. Налог при этом тоже можно платить по упрощенке - у нас это не 6% с дохода, как в других регионах, а 4%. Но будьте готовы, что придет представитель Росалкогольрегулирования и с рулеткой проверит, выполняются ли требования к помещению. Затем письменно уведомляете Роспотребнадзор, что начинаете работать. Раньше и оттуда приходили инспекторы, сейчас перестали.

Но это цветочки. Ягодка - это ЕГАИС - система учета алкогольной продукции. Нельзя просто купить бутылку в магазине и продать ее в ресторане. Про домашнее вино вообще не говорю. Спиртное можно приобрести только у оптовых компаний. И если у вас окажется продукция, пришедшая не через эту систему, вас могут оштрафовать тысяч на 200. За каждую бутылку. Да, ходит по складу человек со сканером и считывает каждое горлышко.

Следующее «минное поле» - кухня. На каждое блюдо и напиток должна быть технологическая карта: какие ингредиенты, в каком количестве. Стоит она от 1000 руб., а даже в маленькой кофейне до 40 позиций в меню. Кто-то работает без этих документов, но если поймают - могут и закрыть.

Еще один документ - программа производственного контроля (составить ее стоит от 5 тыс. руб.). Это план внутренних проверок у себя на кухне. Нужно его сдать в Роспотребнадзор, без этого никак.

Животноводческую продукцию - мясо, рыбу, сыры - нужно приобретать только через электронную систему «Меркурий». Если раньше можно было купить мясо на рынке, получить ветеринарное свидетельство и отдать на кухню, то теперь у тех, кто не подключен к системе, покупать нельзя. Не зафиксируешь в интернете покупку (это называется погасить ветеринарный сопроводительный документ) - штраф до 100 тысяч рублей. Повторно - 200 тысяч.

Конечно, некоторые покупают мясо и на рынке. Как его проводят по отчетности? А никак. На свой страх и риск.

- Применяя существующие законы, можно закрыть любой ресторан, - уверен Богданов. - Действующие нормы Роспотребнадзора - это СанПиНы, которые еще с советских времен остались, они очень жесткие, и практически ни один современный ресторан им не соответствует.