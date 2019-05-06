Кардиологи, онкологи, эндокринологи рассказали пожилым о здоровом образе жизни

Лекции известных врачей о здоровье, тренинги по здоровому образу жизни и по первой помощи, танцы и игра на музыкальных инструментах, книги и кофе – новым старшим было чем заняться в прошлое воскресенье в Некрасовской библиотеке, где весь день проходил лекторий «Young Old. Здоровье в стиле фанк».

В большом зале библиотеки нон-стоп шли лекции на важные для старшего поколения темы. Открыл лекторий известный кардиолог, автор серии книги «Академия доктора Родионова», к.м.н. Антон Родионов (ПМГМУ им. Сеченова) своим выступлением «Инсульт: предотвратить и пережить». Врач рассказал про профилактику и лечение инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Тему реабилитации после инсультов продолжил Олег Костюкович, главный реабилитолог Senior Group. Онкогинеколог, руководитель Клиники гинекологии ЕМС Владимир Носов рассказал о женском здоровье и связанных со старшим возрастом рисках. Психиатр Наталья Ривкина (EMC) подняла тему депрессии и тревожности, риски которых возрастают с возрастом.

В тренинговой зоне лектория весь день шли практические занятияФото: предоставлено организаторами

Большая интерактивная сессия с участием сурдологов и специалистов в области слухопротезирования (Unitron) была посвящена богатству восприятия и важности слуха для полноты жизненных ощущений. В ее рамках прошел акустический перфоманс-тренинг, на котором участники попробовали сыграть на экзотических музыкальных инструментах. Тренинг провели психолог и психотерапевт Дмитрий Дроздов и музыкант Юлия Овчинникова.

Главный психиатр Senior Group Лилия Соловьева рассказала о когнитивном здоровье людей старшего возраста и о том, как увидеть первые признаки когнитивного старения у себя и своих близких, как их предотвратить. Закрыла лекторий эндокринолог Ольга Демичева, которая рассказала об опасности ожирения, о сбалансированном питании и о правильной диспансеризации.

Глазами эндокринолога: Ольга Демичева.

Параллельно в тренинговой зоне лектория весь день шли практические занятия. Наверное, самым популярным стал тренинг по первой помощи профессионального тренера Екатерины Морейно: к специальным манекенам для практики навыков сердечно-легочной реанимации выстроилась настоящая очередь. Участники узнали правовые основы первой помощи и ее современные стандарты, научились делать искусственное дыхание. Занятия по первой помощи сменили танцевально-двигательная практика и body music – cоздание музыки с помощью собственного тела. Большой интерес вызвал тренинг психолога Натальи Кисельниковой по мотивации к активной жизни и возможности перемен к лучшему.

Занятия по первой помощи сменили танцевально-двигательная практика и body musicФото: предоставлено организаторами

«Наш лекторий получился абсолютно бомбическим, – рассказала порталу Открытые НКО соорганизатор проекта Young Old Татьяна Дроздова. – Когда кардиолог Антон Родионов зачитывал Чехова, когда к онкологу Владимиру Носову выстроилась очередь с вопросами из пятидесяти человек, когда участники творили и создавали свой акустический перформанс, а потом эндокринолог Ольга Демичева стихийно получила приз зрительских симпатий как «лучший спикер лектория», я поняла: всё получилось именно так, как мы задумали! Посетители услышали не только профессионалов высочайшего уровня, но и врачей, которые действительно любят своих пациентов».

Участниками лектория стали более 150 москвичей среднего и старшего возраста. Это были действительно не слушатели, а участники – они активно задавали вопросы, а в перерывах знакомились друг с другом, делились опытом. К ним присоединились онлайн еще 1500 зрителей.

Соорганизатор проекта Young Old Екатерина Курашева говорит: «Это первый проект для старшего возраста, где мы постарались перенести оффлайн-мероприятие в онлайн-пространство. Трансляцию смотрели участники не только из России, но и из других стран. Мы будем делать еще больше бесплатных фестивалей и лекториев «Young Old: новые старшие» в будущем. Хочется, чтобы такой качественный и полезный контент не терялся и был доступен каждому. Поэтому мы решили развивать собственный образовательный канал для новых старших на YouTube и проводить прямые эфиры всех наших мероприятий».