Инвестиции в здоровье

Девушка-фармацевт в сверкающем белом халате с заговорщическим видом наклонилась к пенсионерке и тихо сказала: «Не надо это лекарство брать. Оно супердорогое и ненужное. Возьмите лучше вот это». Глаза старушки заблестели от навернувшихся слез: «Спасибо, дочка». На моих глазах здравый смысл победил многомиллиардный маркетинг, российский производитель обошел иностранного конкурента, а бабушка сэкономила половину пенсии.

В России десятки тысяч аптек, где каждый день происходит невидимая борьба отечественных и зарубежных производителей. Да, некоторые импортные препараты незаменимы. Но во многих случаях российские аналоги уже не уступают зарубежным. Сможет ли наша фармотрасль заместить импорт качественными медпрепаратами? И что мешает на этом пути: происки транснациональных корпораций или собственные недоработки?

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПОЧТИ ЗАВЕРШИЛИ

Фармацевтическая отрасль - одна из самых быстрорастущих в мире. Объемы рынка увеличиваются каждый год. Отечественный фармрынок оценивается в 1,3 трлн рублей. За 10 лет он вырос почти в четыре раза. При этом больше чем на две трети он заполнен импортными товарами. Лихие 90-е оставили отпечаток на развитии отрасли. Многое пришлось делать с нуля. Но в последние годы усилия государства и бизнеса стали давать плоды. Доля отечественных товаров стала расти (см. графику).

- За последние 10 лет в России построено с нуля и модернизировано более 50 фармпредприятий. Среди них и проекты на средства отечественного бизнеса, и заводы иностранных фармкомпаний, пришедших в нашу страну, - говорит эксперт по фармрынку Николай Беспалов. - На сегодня инфраструктура в целом выстроена, этап технического вооружения на основе современных технологий завершен. Хотя, конечно, этот процесс никогда не останавливается.

- Мы идем по правильному пути. В 2009 году была принята стратегия развития до 2020 года, где прописаны все этапы локализации зарубежного производства и дженерикового импортозамещения. И мы достаточно много локализовали, - говорит Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей. - Множество иностранных компаний проинвестировали больше двух миллиардов евро, построили новые заводы. Сегодня производственными площадками мы обеспечили себя полностью.

По мнению эксперта, бояться санкций не стоит. Практически все, что нужно, мы уже можем производить сами (см. графику).

- Есть препараты, которые находятся под патентной защитой. Эти патенты мы нарушать не можем. Но технологически мы их можем воспроизвести. Да и нет смысла все подряд производить, потому что есть препараты, имеющие небольшой рынок в упаковках. Все, что необходимо для страны, у нас есть, - говорит Дмитриев.

Объем рынка растет

ОТ ДЖЕНЕРИКОВ К ИННОВАЦИЯМ

Россия пошла по рациональному пути. Мы запустили множество предприятий, штампующих дженерики (см. «Что это значит»). Их производство выгоднее, чем разработка оригинальных препаратов. Но для качественного и долгосрочного развития отрасли внутри страны должны появляться инновационные препараты, считают эксперты.

- Нам нужно развивать собственные технологии, оригинальные препараты. Еще лучше, если это будут прорывные, инновационные лекарства. Успехи в области импортозамещения сейчас значительно выше, чем по созданию и выводу на рынок собственных разработок (то есть мы производим главным образом препараты-дженерики, аналоги зарубежных. - Ред.). При этом сам процесс импортозамещения все же идет не так активно, как заложено в программе развития российского фармпрома, - сетует Николай Беспалов.

- В условиях санкций для достижения лекарственной безопасности отечественному производству для обеспечения лечебного процесса необходимо развивать свое собственное производство, - согласен с ним Борис Шпигель, основатель и глава одного из крупнейших фармацевтических холдингов в России «Биотек». - Практика показывает, что мы это делать можем. До распада СССР на территории Российской Федерации никогда не производились лекарственные формы - только лекарственные субстанции. И у нас была система обеспечения лечебного процесса. Сейчас такая система отсутствует. Отрасль серьезно подвержена коррупционному лоббизму.

На пороге лекарственной безопасности

СЛИШКОМ МНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

По словам экспертов, главная задача фармпредприятий - переход к этапу развития качества, разработки и выпуска достойных отечественных лекарств. Но на этом пути не мешало бы убрать ненужные барьеры. Сейчас на отрасль негативно влияет слишком жесткое регулирование. Да, за производством лекарств нужно тщательно следить, чтобы не допускать фальсификации. Но некоторые меры явно избыточны, уверены эксперты.

- Главная проблема отрасли - активное регулирование всех подряд. И Федеральная антимонопольная служба, и Росалкогольрегулирование, и Минпромторг. Мы за то, чтобы был единый регулятор, как в цивилизованных странах. Межведомственная разобщенность и конфликтность не способствуют развитию рынка, - считает Виктор Дмитриев. - Есть вопрос по маркировке. И он даже не в том, делать ее или нет. А каким образом делать то, что нам сегодня навязывают? Это приводит к колоссальному браку, к удорожанию себестоимости. И наконец, ценообразование, которое у нас сейчас есть, тоже не устраивает производителей. Оно ведь влияет и на дальнейшие инвестиции. Я боюсь, таким образом мы угрохаем собственную отрасль.

- У нас есть ряд отечественных компаний, достаточно сильных, в которых существуют профессиональные научно-производственные коллективы. У нас есть замечательные ученые, которые умеют разрабатывать лекарственные препараты. Но нужно дать дорогу идущему. Убрать все препоны в коррупционной защите интеллектуальной собственности, в регистрации, на которую в России по закону может уходить до 3 - 4 лет, когда препарат успевает устареть, - ратует Борис Шпигель. - Значительную тормозящую роль в развитии отечественной промышленности играет Палата по патентным спорам. Происходят странные ситуации, когда сначала выдается патент отечественному производителю, но следом забирается в пользу западного производителя. Таким образом, жестко перечеркивается вся работа в рамках программы «Фарма-2020», в рамках работы научно-исследовательских коллективов российских ученых и производителей. Очень похоже, что в данной ситуации присутствуют элементы коррупции.

По словам эксперта, буквально недавно Палата отобрала патент на препарат «Дазатиниб» у фирмы «Натива» в пользу американской компании «Бристол-Майерс».

Ситуация в том, что препарата «Cпрайсел» производства «Бристол-Майерс» на рынке сейчас нет, а отмена патента у «Нативы» на аналогичный препарат оставляет больных тяжелыми онкологическими заболеваниями крови и метастатической меланомой без лекарств. Кроме того, устанавливается искусственная монополия иностранного производителя. О какой фармацевтической безопасности государства можно говорить в таких условиях! - сетует Шпигель.

Отдельная проблема - поддержка экспорта. Пока объемы поставок за рубеж сравнительно малы - всего $700 млн. И здесь опять же вопрос к регуляторам. Властям нужно гармонизировать нормативную базу и подписать с другими странами соглашение по взаимному признанию результатов исследований. Это позволит российским производителям без лишних проволочек выходить на внешние рынки.

Экспорт фармпродукции

ПАКЕТ СИСТЕМНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ

Как считают в Институте экономики роста им. Столыпина, в развитие системы здравоохранения (включая фармотрасль) государство должно вкладывать в разы больше денег, чем сейчас. Причем такого рода расходы - это не просто траты бюджета, а «инвестиции в человеческий капитал». Мол, больше вложим - более здоровое население получим. А это приведет к более высокому экономическому росту.

По мнению экспертов, объем производства отечественных медицинских изделий и фармпродукции к 2025 году вполне реально увеличить втрое - до 175 и 940 млрд рублей в год соответственно.

- Необходима реализация пакета системных мер, ориентированных на технологическое обновление отраслей сектора. Нужно использовать механизмы налогового стимулирования по всей цепочке создания добавленной стоимости: от инноваций до производства. Кроме того, обеспечить доступ к банковским и лизинговым финансовым продуктам, а также провести адекватное изменение системы государственных и муниципальных закупок, - считают в Институте экономики роста. - Только комплексное использование этих мер позволит создавать действительно конкурентоспособные производства мирового уровня.

По мнению экспертов, один из наиболее перспективных механизмов развития - создание территориальных кластеров полного производственного цикла. Как в Санкт-Петербурге и Калуге (см. «Успешный опыт»). В целом «Индустрия счастливого долголетия», как ее назвали эксперты, входит в число девяти несырьевых секторов российской экономики, которые обладают наибольшим потенциалом роста и мультипликативным эффектом.

- Главное, что мы должны понять, в чьих интересах мы работаем: врача, производителя, дистрибьютора, аптеки? Когда мы поймем, что мы должны работать исключительно в интересах пациента, тогда мы придет к светлому будущему, - считает Борис Шпигель.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

Дженерик - это препарат, который по своему действию может заменить оригинальное лекарство. Он содержит то же самое химическое вещество - фармацевтическую субстанцию, но выпускаться может только после истечения срока патента. Как правило, спустя 10 - 15 лет после вывода на рынок оригинального лекарства.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

Куда и за чем идут инвесторы

Калужская область - признанный лидер в привлечении инвестиций. В регионе создали уникальную инфраструктуру для желающих строить предприятия. Есть автозаводы, предприятия по выпуску бытовой техники и другие мощности. А в 2011 году появился фармацевтический кластер. Сейчас на его территории работает более 60 предприятий и организаций. Более 10 тысяч сотрудников. Компании ежегодно выпускают продукции на 52 млрд рублей. Из них больше 60% - прямое импортозамещение.

Суть механизма - внутри кластера есть все для ускоренного развития предприятий. То есть инвесторам оказывают комплексную поддержку. Вся инфраструктура строится за счет области. Даются налоговые и таможенные льготы. Плюс регион обеспечивает новые заводы подготовленными кадрами (есть образовательный центр). И самое главное - управляющая компания кластера, работающая по системе «одного окна», отстаивает интересы бизнеса на всех уровнях общения с властями и контрольно-надзорными органами.

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей Цыб, первый замглавы Минпромторга:

«Идет процесс локализации производства иностранных компаний и трансфера высоких технологий, российские компании активно включаются в производство лекарственных препаратов и медизделий. Объемы ежегодно увеличиваются. В том числе речь идет о медицинской робототехнике, офтальмологических и диагностических приборах, медицинских изделиях для реанимации, ортопедии и травматологии, холодильном оборудовании, медицинских изделиях для сердечно-сосудистой хирургии».

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

«Биг Фарма»

Так называют группу крупнейших фармацевтических компаний мира с годовым доходом более $3 млрд. В неформальный список входят американская Pfizer Inc, швейцарская Novartis, французская Sanofi, немецкий Bayer и другие лидеры глобального фармрынка. Всего несколько десятков компаний.

Саадат Асансеитова. Фото: eurasiancommission.org

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Саадат Асансеитова, замдиректора департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии, - о плюсах для отрасли в рамках ЕАЭС:

Барьеров - меньше, рынок - больше

- В мае 2017 года в рамках ЕАЭС запущен общий рынок лекарственных средств и медицинских изделий. Его суть в том, что в Союзе начали действовать единые требования для медицинских препаратов, правила их регистрации и экспертизы. Лекарство, зарегистрированное по общим правилам в одном из государств - членов ЕАЭС, теперь может свободно обращаться на территории всех пяти стран Союза (Россия, Казахстан, Беларусь, Киргизия и Армения. - Ред.). Емкость рынка составляет более 180 млн человек. Благодаря единым правилам производители новых медицинских препаратов получили более комфортные условия работы за счет устранения излишних административных барьеров и дублирующих испытаний. Это уже дало позитивный эффект. Увеличился взаимный товарооборот фармацевтической продукцией.

Николай Беспалов. Фото: Личный архив

МНЕНИЕ АНАЛИТИКА

Николай Беспалов, независимый эксперт фармрынка:

4 пути развития отрасли

Или на чем стоит сосредоточиться российским производителям.

1. Новые антибиотики

Одна из главных проблем в мире - создание эффективных антибактериальных лекарств. То есть новых антибиотиков, которые могли бы прийти на смену нынешним. Появляются устойчивые штаммы, «супербактерии», против которых существующие препараты оказываются бессильны. Любые разработки в этом направлении будут очень актуальны.

2. Лекарства от рака

Сердечно-сосудистых заболеваний огромное количество, и здесь тоже непочатый край работы. Нам нужны новейшие разработки для борьбы против онкологических заболеваний. В частности, на повестке дня отечественные иммунотерапевтические препараты (зарубежные аналоги стоят сотни тысяч долларов и недоступны большинству российских пациентов. - Ред.).

3. Снижение импортозависимости

Как в отношении сырья, так и в отношении оборудования. Основной поставщик субстанций для наших препаратов - Китай, и он планомерно поднимает цены. Задача самостоятельного производства сырья давно назрела.

4. Развитие экспорта

Создавать инновационные препараты для продажи только на российском рынке неоправданно с точки зрения вложений. Нужно выходить на международный уровень. У российских компаний пока почти нет такого опыта работы и отсутствуют необходимые средства. Ведь требуются расходы на процедуры регистрации за рубежом, ряд административных процедур по выходу на рынок. Здесь нужна более весомая господдержка. Пока ее, к сожалению, не хватает.

Подготовила Анна ДОБРЮХА.