Демонстрация 1 мая 2019 года в Москве: прямая онлайн-трансляция

Весенние шествия и митинги давно стали традицией для жителей России. Они проходят практически во всех городах нашей страны. Однако самые массовые из них устраивают безусловно в столице.

Демонстрация 1 мая 2019 года в Москве Московской федерации профсоюзов будет насчитывать порядка 110 тысяч человек. Люди объединятся в один дружный строй под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда!». Колонны участников шествия двинутся от Храма Василия Блаженного через Красную площадь к Историческому музею.

Кроме этого, несколько парадов пройдет между Большой Якиманкой и Театральным проездом и от Дружинниковской улицы до площади Краснопресненская застава.

Смотрите на kp.ru прямую видеотрансляцию празднования Первомая: в 10.13 из Москвы, 11.30 - Стамбул, 15.30 - Париж, 19.00 - Берлин

Как мир отмечает 1 мая 2019?.Как празднуют Международный день солидарности трудящихся 1 мая 2019 в странах мира. "Красный марш в Москве. Традиционный митинг коммунистов в памятника Карлу Марксу. Марш рабочих в Стамбуле. Ежегодная демонстрация трудящихся в берлинском Кройцберге. Протестная демонстрация желтых жилетов в Париже.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как принять участие в демонстрации и когда начнется формирование колонн.