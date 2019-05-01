2019-04-30T22:37:11+03:00
Общество

Демонстрация 1 мая 2019 года в Москве: прямая онлайн-трансляция

Какой будет демонстрация 1 мая 2019 года в Москве, можно увидеть в ходе прямой онлайн-трансляции на сайте kp.ru [видеотрансляция с 10.13]
Марина ВЕНЦОВА
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Демонстрация 1 мая 2019 года в МосквеДемонстрация 1 мая 2019 года в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Весенние шествия и митинги давно стали традицией для жителей России. Они проходят практически во всех городах нашей страны. Однако самые массовые из них устраивают безусловно в столице.

Демонстрация 1 мая 2019 года в Москве Московской федерации профсоюзов будет насчитывать порядка 110 тысяч человек. Люди объединятся в один дружный строй под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда!». Колонны участников шествия двинутся от Храма Василия Блаженного через Красную площадь к Историческому музею.

Кроме этого, несколько парадов пройдет между Большой Якиманкой и Театральным проездом и от Дружинниковской улицы до площади Краснопресненская застава.

Смотрите на kp.ru прямую видеотрансляцию празднования Первомая: в 10.13 из Москвы, 11.30 - Стамбул, 15.30 - Париж, 19.00 - Берлин

Как мир отмечает 1 мая 2019?.Как празднуют Международный день солидарности трудящихся 1 мая 2019 в странах мира. "Красный марш в Москве. Традиционный митинг коммунистов в памятника Карлу Марксу. Марш рабочих в Стамбуле. Ежегодная демонстрация трудящихся в берлинском Кройцберге. Протестная демонстрация желтых жилетов в Париже.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как принять участие в демонстрации и когда начнется формирование колонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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